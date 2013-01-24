Универсальный триммер для бороды и волос
Этот универсальный триммер позволяет легко создавать различные образы, изменяя стиль бороды, усов и стрижки с помощью 7 насадок. Узнать обо всех преимуществах
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Универсальный триммер для бороды и волос
Этот универсальный триммер позволяет легко создавать различные образы, изменяя стиль бороды, усов и стрижки с помощью 7 насадок. Узнать обо всех преимуществах
Используйте полноразмерный триммер без гребня для завершения образа и создания четких, ровных линий по контуру бороды.
Вы без труда подровняете бороду до нужной длины, с невероятной точностью зафиксировав такую настройку, которая поможет подчеркнуть ваш образ. Гребень для бороды и щетины имеет 18 установок длины (1–18 мм) с шагом 1 мм.
Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.
Точное удаление нежелательных волосков на небольших участках на щеках и подбородке для оптимального результата.
Точное подравнивание и расчесывание бровей и бакенбардов для завершения образа.
Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.
Поддерживайте стильную стрижку в идеальном состоянии или создавайте совершенно новые образы, подравнивая волосы до разной длины. Гребень для волос имеет 18 установок длины (3–20 мм) с шагом 1 мм.
Бережное подравнивание и высокая производительность. Самозатачивающиеся лезвия из хромированной шлифованной стали гарантируют долгий срок службы. Закругленные кончики и гребни обеспечивают великолепную защиту и предотвращают повреждение кожи.
Наши новые лезвия уменьшают трение и увеличивают время работы изделия до 70 % по сравнению с предыдущими моделями.
Чтобы продлить срок службы изделия, после каждого использования промывайте лезвия и гребни.
Храните универсальный триммер в удобном чехле, который защищает триммер и насадки при транспортировке.
Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.
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