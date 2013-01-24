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Multigroom series 3000

Триммер для волос и бороды "7 в 1"

QG3340/16
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    Multigroom series 3000 Триммер для волос и бороды "7 в 1"

    QG3340/16
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Универсальный триммер для бороды и волос

    Этот универсальный триммер позволяет легко создавать различные образы, изменяя стиль бороды, усов и стрижки с помощью 7 насадок. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Multigroom series 3000 Триммер для волос и бороды "7 в 1"

    Универсальный триммер для бороды и волос

    Этот универсальный триммер позволяет легко создавать различные образы, изменяя стиль бороды, усов и стрижки с помощью 7 насадок. Узнать обо всех преимуществах

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      Универсальный триммер для бороды и волос

      Водонепроницаемый триммер "7 в 1" для максимальной универсальности

      • 4 насадки и 3 гребня
      • питание от аккумулятора, можно мыть
      • безопасные для кожи лезвия
      • 10 ч зарядки — 60 мин автономной работы
      Подравнивание волос на лице, шее и висках для создания идеального образа

      Подравнивание волос на лице, шее и висках для создания идеального образа

      Используйте полноразмерный триммер без гребня для завершения образа и создания четких, ровных линий по контуру бороды.

      18 регулируемых установок длины (1–18 мм) для подравнивания щетины или бороды

      18 регулируемых установок длины (1–18 мм) для подравнивания щетины или бороды

      Вы без труда подровняете бороду до нужной длины, с невероятной точностью зафиксировав такую настройку, которая поможет подчеркнуть ваш образ. Гребень для бороды и щетины имеет 18 установок длины (1–18 мм) с шагом 1 мм.

      Точное моделирование бороды или эспаньолки

      Точное моделирование бороды или эспаньолки

      Создавайте тонкие линии, четкие контуры и прорабатывайте детали, чтобы продемонстрировать свой уникальный стиль.

      Точное бритье небольших участков на щеках и подбородке

      Точное бритье небольших участков на щеках и подбородке

      Точное удаление нежелательных волосков на небольших участках на щеках и подбородке для оптимального результата.

      Уход за бровями и висками, подравнивание волос до равномерной длины

      Уход за бровями и висками, подравнивание волос до равномерной длины

      Точное подравнивание и расчесывание бровей и бакенбардов для завершения образа.

      Бережное удаление нежелательных волосков в носу и ушах

      Бережное удаление нежелательных волосков в носу и ушах

      Простое и комфортное избавление от нежелательных волосков в носу и ушах.

      18 регулируемых установок длины (3–20 мм) для аккуратной стрижки

      18 регулируемых установок длины (3–20 мм) для аккуратной стрижки

      Поддерживайте стильную стрижку в идеальном состоянии или создавайте совершенно новые образы, подравнивая волосы до разной длины. Гребень для волос имеет 18 установок длины (3–20 мм) с шагом 1 мм.

      Безопасные и высококачественные лезвия для бережного подравнивания

      Безопасные и высококачественные лезвия для бережного подравнивания

      Бережное подравнивание и высокая производительность. Самозатачивающиеся лезвия из хромированной шлифованной стали гарантируют долгий срок службы. Закругленные кончики и гребни обеспечивают великолепную защиту и предотвращают повреждение кожи.

      60 минут автономной работы после зарядки в течение 10 часов

      60 минут автономной работы после зарядки в течение 10 часов

      Наши новые лезвия уменьшают трение и увеличивают время работы изделия до 70 % по сравнению с предыдущими моделями.

      Триммер можно мыть под проточной водой

      Триммер можно мыть под проточной водой

      Чтобы продлить срок службы изделия, после каждого использования промывайте лезвия и гребни.

      Простота хранения и транспортировки триммера и насадок

      Простота хранения и транспортировки триммера и насадок

      Храните универсальный триммер в удобном чехле, который защищает триммер и насадки при транспортировке.

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Количество насадок/гребней
        4 насадки и 3 гребня
        Насадки для стайлинга
        • Триммер
        • Триммер для создания контура
        • Высокоточная бритва
        • Поворотный триммер для носа
        • Гребень для бороды и щетины с 18 установками
        • Гребень для бровей и контуров
        • Гребень для стрижки волос с 18 установками
        Количество установок длины
        18 установок длины
        Стрижка волос / стайлинг волос на лице
        • Проработка деталей
        • Эспаньолка
        • Длинная борода
        • Усы
        • Четкие контуры
        • Короткая борода
        • Щетина

      • Подравнивание

        Безопасные для кожи лезвия
        Для бережного подравнивания

      • Аксессуары

        Чехол
        Чехол для хранения

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        Можно промывать под водой
        Дисплей
        Индикатор зарядки

      • Дизайн

        цвет
        Черный с оранжевыми элементами
        Ручка
        Удобная ручка

      • Питание

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        10 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Смазка не требуется
        Да

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