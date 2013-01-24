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Multigroom series 3000

Тример для бороди та волосся "7-в-1"

QG3340/16
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Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Універсальний тример для бороди та волосся Універсальний тример для бороди та волосся Універсальний тример для бороди та волосся
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    Multigroom series 3000 Тример для бороди та волосся "7-в-1"

    QG3340/16
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Універсальний тример для бороди та волосся

    Спробуйте різні стилі бороди, вусів та зачісок, використовуючи цей універсальний тример. 7 насадок дозволяють легко створювати різноманітні стилі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Multigroom series 3000 Тример для бороди та волосся "7-в-1"

    Універсальний тример для бороди та волосся

    Спробуйте різні стилі бороди, вусів та зачісок, використовуючи цей універсальний тример. 7 насадок дозволяють легко створювати різноманітні стилі. Переглянути усі переваги

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      Універсальний тример для бороди та волосся

      Водонепроникний тример "7-в-1" для максимальної універсальності

      • 4 насадки і 3 гребінці
      • бездротове викор., можна мити повністю
      • безпечні леза
      • 60 хв. використання/10 год. заряджання
      Підстригайте волосся на обличчі, шиї та бакенбарди для довершеного вигляду

      Підстригайте волосся на обличчі, шиї та бакенбарди для довершеного вигляду

      Використовуйте повнорозмірний тример без гребінця для створення стильного вигляду і отримуйте рівні, чіткі лінії по краю бороди.

      18 налаштувань довжини (1–18 мм) для рівної бороди або щетини

      18 налаштувань довжини (1–18 мм) для рівної бороди або щетини

      Підстригайте бороду до потрібної довжини, встановивши налаштування, яке підходить для створення бажаного вигляду. Гребінець для бороди та щетини пропонує 18 налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.

      Робіть чіткі лінії навколо бороди або еспаньйолки

      Робіть чіткі лінії навколо бороди або еспаньйолки

      Створюйте точні лінії, контури та деталі для визначення або зміни стилю.

      Голіть невеликі ділянки на щоках та підборідді з точністю

      Голіть невеликі ділянки на щоках та підборідді з точністю

      Позбудьтеся небажаного волосся з точністю на невеликих ділянках щік та підборіддя для бездоганного завершення образу.

      Моделюйте брови та бакенбарди до однакової довжини

      Моделюйте брови та бакенбарди до однакової довжини

      Точно розчісуйте і підстригайте брови та бакенбарди для довершеного вигляду.

      Лагідно позбудьтеся небажаного волосся у носі та вухах

      Лагідно позбудьтеся небажаного волосся у носі та вухах

      Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.

      18 налаштувань довжини (3–20 мм) для рівномірної стрижки

      18 налаштувань довжини (3–20 мм) для рівномірної стрижки

      Підтримуйте свою зачіску або створіть нову, підстригаючи волосся до різної довжини. Гребінець для волосся пропонує 18 налаштувань довжини від 3 мм до 20 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для лагідного зрізання волосся

      Високоефективні, безпечні для шкіри леза для лагідного зрізання волосся

      Насолоджуйтеся лагідним високоефективним зрізанням. Леза самі заточуються і їх виготовлено з хромованої сталі з високоякісним шліфуванням, що гарантує тривале використання. Їхні заокруглені краї та гребінці забезпечують гладкий, безпечний контакт зі шкірою.

      60 хвилин роботи в автономному режимі після 10 годин заряджання

      60 хвилин роботи в автономному режимі після 10 годин заряджання

      Наші нові леза зменшують тертя для довшої на 70% роботи порівняно з попередніми моделями.

      Тример можна споліскувати під краном

      Тример можна споліскувати під краном

      Просто споліскуйте леза та гребінці після кожного використання для тривалої роботи.

      Легко зберігайте або подорожуйте з тримером і насадками

      Легко зберігайте або подорожуйте з тримером і насадками

      Зберігайте універсальний тример та всі насадки у зручному футлярі, що гарантує їх захист у дорозі.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, не потребує змащування

      Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.

      Технічні характеристики

      • Створіть власний стиль

        Кількість насадок/гребінців
        4 насадки і 3 гребінці
        Інструменти для моделювання
        • Тример
        • Міні-тример для точного контуру
        • Точна бритва
        • Поворотний тример для носа
        • Гребінець для бороди та щетини з 18 налаштуваннями
        • Моделюючий гребінець і гребінець для брів
        • Гребінець машинки для підстригання з 18 налаштуваннями
        Кількість налаштувань довжини
        18 налаштувань довжини
        Підстригання волосся/створення стилю обличчя
        • Точне моделювання
        • Еспаньйолка
        • Довга борода
        • Вуса
        • Чіткі лінії
        • Коротка борода
        • Щетина

      • Ефективність зрізання

        Безпечні леза
        Для лагідного зрізання волосся

      • Аксесуари

        Футляр
        Футляр для зберігання

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Можна мити повністю
        Дисплей
        Індикатор зарядження

      • Конструкція

        Колір
        Чорний з оранжевими деталями
        Ручка
        Зручно тримати

      • Потужність

        Тип батареї
        Ni-MH
        Час роботи
        60 хвилин
        Заряджання
        10 годин для повного заряджання
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Не потребує змащування
        Так

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