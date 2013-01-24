Універсальний тример для бороди та волосся
Спробуйте різні стилі бороди, вусів та зачісок, використовуючи цей універсальний тример. 7 насадок дозволяють легко створювати різноманітні стилі. Переглянути усі переваги
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Універсальний тример для бороди та волосся
Спробуйте різні стилі бороди, вусів та зачісок, використовуючи цей універсальний тример. 7 насадок дозволяють легко створювати різноманітні стилі. Переглянути усі переваги
Використовуйте повнорозмірний тример без гребінця для створення стильного вигляду і отримуйте рівні, чіткі лінії по краю бороди.
Підстригайте бороду до потрібної довжини, встановивши налаштування, яке підходить для створення бажаного вигляду. Гребінець для бороди та щетини пропонує 18 налаштувань довжини від 1 мм до 18 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.
Створюйте точні лінії, контури та деталі для визначення або зміни стилю.
Позбудьтеся небажаного волосся з точністю на невеликих ділянках щік та підборіддя для бездоганного завершення образу.
Точно розчісуйте і підстригайте брови та бакенбарди для довершеного вигляду.
Видаляйте небажане волосся у носі й вухах легко та зручно.
Підтримуйте свою зачіску або створіть нову, підстригаючи волосся до різної довжини. Гребінець для волосся пропонує 18 налаштувань довжини від 3 мм до 20 мм зі значенням 1 мм між кожним налаштуванням.
Насолоджуйтеся лагідним високоефективним зрізанням. Леза самі заточуються і їх виготовлено з хромованої сталі з високоякісним шліфуванням, що гарантує тривале використання. Їхні заокруглені краї та гребінці забезпечують гладкий, безпечний контакт зі шкірою.
Наші нові леза зменшують тертя для довшої на 70% роботи порівняно з попередніми моделями.
Просто споліскуйте леза та гребінці після кожного використання для тривалої роботи.
Зберігайте універсальний тример та всі насадки у зручному футлярі, що гарантує їх захист у дорозі.
Усі наші вироби для підстригання волосся створено для довготривалого використання. Вони мають 2-річну гарантію, сумісні з напругою у будь-якій країні та не потребують змащування.
Створіть власний стиль
Ефективність зрізання
Аксесуари
Простота у користуванні
Конструкція
Потужність
Обслуговування