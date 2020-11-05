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Больше не доступен
Подравнивание, создание контуров и бритье
1 оригинальное лезвие
Для всех моделей OneBlade
Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья
Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.
Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья
4.2
из 5
6
Отзывы
83%
рекомендуют этот продукт
proz
05/11/2020
Україна
Позволяет быстро бриться.
Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.
Плюсы
Быстро бреет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
maloshyk
01/04/2019
Україна
Швидке та якісне гоління!
Лезо, яке швидко вирішує питання зовнішноього вигляду, особливо необхідне у кого стислий графік!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Kolya
01/04/2019
Україна
Хороше лезо надовго вистачає.
Реально хороше лезо. Користувався одним більше ніж 4 місяці реально контури робить чотко та підстригає бороду добре. Задоволений покупкою!!! Рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.