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Все серии

  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины
  • Подравнивание и бритье волосков любой длины

Больше не доступен

OneBladeСменное лезвие

QP210/50

4.2
| (6) Отзывы | 83% рекомендуют этот продукт
Подравнивание и бритье волосков любой длины
Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины
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Philips OneBlade – выбор №11

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Face + Body

QP6652/61

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивание и бритье волосков любой длины

  • Подравнивание, создание контуров и бритье

  • 1 оригинальное лезвие

  • Для всех моделей OneBlade

  • Лезвие из нержавеющей стали, которое прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, бритья и создания четких линий и контуров при любой длине волос. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Технология бритья с использованием быстрого режущего элемента обеспечивает эффективное бритье волос любой длины.

Для всех моделей OneBlade

Для всех моделей OneBlade

Подходит для OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Лезвие, которое прослужит вам долго

Лезвие, которое прослужит вам долго

Надежное лезвие из нержавеющей стали прослужит вам до 4 месяцев* для качественного бритья. Когда на лезвии появится индикатор замены, его эффективность будет снижена. В таком случае рекомендуется заменить лезвие для оптимальных результатов бритья

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.2

из 5

6

Отзывы

83%

рекомендуют этот продукт

3
1

05/11/2020

Україна

Україна

Позволяет быстро бриться.

Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.

Плюсы

Быстро бреет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

01/04/2019

Україна

Україна

Швидке та якісне гоління!

Лезо, яке швидко вирішує питання зовнішноього вигляду, особливо необхідне у кого стислий графік!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

01/04/2019

Україна

Україна

Хороше лезо надовго вистачає.

Реально хороше лезо. Користувався одним більше ніж 4 місяці реально контури робить чотко та підстригає бороду добре. Задоволений покупкою!!! Рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.