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  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
  • Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

Більше не доступний

OneBladeЗамінне лезо

QP210/50

4.2
| (56) Відгуки | 83% рекомендують цей виріб
Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини
Philips OneBlade – це революційно новий гібридний електростанок, що дозволяє підстригати, голити волосся та створювати чіткі лінії та краї на волоссі будь-якої довжини. Забудьте про поетапну стрижку та використання інструментів. OneBlade може усе.
Переглянути всі переваги
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Philips OneBlade – вибір №11

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Створено для зрізання волосся, не шкіри

Підстригання, підрівнювання і гоління волосся різної довжини

  • Підстригання, підрівнювання і гоління

  • 1 x фірмові

  • Підходить для усіх ручок OneBlade

  • Лезо з нержавіючої сталі, яке служить до 4 місяців використання*, щоб ви могли продовжувати насолоджуватися відчуттям свіжості

Унікальна технологія OneBlade

Унікальна технологія OneBlade

Philips OneBlade — це революційний електростанок, який може голити, підстригати та створювати чіткі контури вашої щетини завдяки інноваційному лезу. Лезо OneBlade має подвійну система захисту шкіри - ковзке покриття із заокругленими кінцями - забезпечуючи гоління без порізів і подразнень. А швидкий ріжучий блок всередині леза ефективно підстригає волосся будь-якої довжини.

Підходить для всіх ручок OneBlade

Підходить для всіх ручок OneBlade

Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Лезо, яке довго зберігає гостроту

Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹ і допоможе вам зберегти відчуття свіжості надовго. Коли на лезі з’явиться значок, який указує на потребу замінити лезо, це означатиме, що його продуктивність може бути не оптимальною і настав час замислитися про заміну леза для найкращого гоління

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

56

Відгуки

83%

рекомендують цей виріб

05/11/2020

Україна

Україна

Позволяет быстро бриться.

Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.

Плюси

Быстро бреет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

01/04/2019

Україна

Україна

Швидке та якісне гоління!

Лезо, яке швидко вирішує питання зовнішноього вигляду, особливо необхідне у кого стислий графік!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

01/04/2019

Україна

Україна

Хороше лезо надовго вистачає.

Реально хороше лезо. Користувався одним більше ніж 4 місяці реально контури робить чотко та підстригає бороду добре. Задоволений покупкою!!! Рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо

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      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.