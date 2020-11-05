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Підстригання, підрівнювання і гоління
1 x фірмові
Підходить для усіх ручок OneBlade
Лезо з нержавіючої сталі, яке служить до 4 місяців використання*, щоб ви могли продовжувати насолоджуватися відчуттям свіжості
Philips OneBlade — це революційний електростанок, який може голити, підстригати та створювати чіткі контури вашої щетини завдяки інноваційному лезу. Лезо OneBlade має подвійну система захисту шкіри - ковзке покриття із заокругленими кінцями - забезпечуючи гоління без порізів і подразнень. А швидкий ріжучий блок всередині леза ефективно підстригає волосся будь-якої довжини.
Для OneBlade First Shave QP13xx та Oneblade Intimate QP19xx ми рекомендуємо використовувати леза First Shave та Intimate відповідно.
Надійне лезо з нержавіючої сталі прослужить до 4 місяців¹ і допоможе вам зберегти відчуття свіжості надовго. Коли на лезі з’явиться значок, який указує на потребу замінити лезо, це означатиме, що його продуктивність може бути не оптимальною і настав час замислитися про заміну леза для найкращого гоління
4.2
з 5
56
Відгуки
83%
рекомендують цей виріб
proz
05/11/2020
Україна
Позволяет быстро бриться.
Подарили мне его на день рождения. Я до этого не очень хорошо относился к бритью такими приборами. Но вот уже три года я только таким триммером и пользуюсь, в итоге все быстро происходит и нет тех лишних проблем и неудобств, которые возникают при бритье ином - пена для бриться, что-то после бритья надо, убираь все, с триммером нет этих проблем. За три года только один раз поменял лезвие-насадку.
Плюси
Быстро бреет
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
maloshyk
01/04/2019
Україна
Швидке та якісне гоління!
Лезо, яке швидко вирішує питання зовнішноього вигляду, особливо необхідне у кого стислий графік!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Kolya
01/04/2019
Україна
Хороше лезо надовго вистачає.
Реально хороше лезо. Користувався одним більше ніж 4 місяці реально контури робить чотко та підстригає бороду добре. Задоволений покупкою!!! Рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про OneBlade QP210/50 Замінне лезо
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для найкращого гоління. На основі 2 повноцінних голінь на тиждень. Фактичні результати можуть відрізнятися.