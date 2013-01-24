Превосходная стрижка
Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная стрижка
Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов
Превосходная стрижка
Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная стрижка
Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов
Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов
Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Создайте свой стиль
Performance
Система питания
Обслуживание
Удобство использования