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Beardtrimmer series 3000

Триммер для бороды

QT4020/10
Общая оценка / 5
  • Превосходная стрижка Превосходная стрижка Превосходная стрижка
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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    QT4020/10
    Общая оценка / 5

    Превосходная стрижка

    Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    Превосходная стрижка

    Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов

    Превосходная стрижка

    Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Beardtrimmer series 3000 Триммер для бороды

    Превосходная стрижка

    Триммер на аккумуляторах для идеального подравнивания бороды и усов

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      Превосходная стрижка

      Точное и ровное подравнивание

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Повторяющая контуры насадка позволяет быстро и легко достичь наилучших результатов

      Самозатачивающиеся лезвия SteelWave для аккуратной стрижки

      Новейшие самозатачивающиеся лезвия волнообразной формы направляют и состригают волосы, точно подравнивая контур.

      9 установок длины: от 1 мм до 18 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Технические характеристики

      • Создайте свой стиль

        Диапазон длины волос
        1,5 - 20 мм
        Количество настроек длины
        9 настроек длины

      • Performance

        Размер триммера
        32 мм

      • Система питания

        Использование
        От аккумулятора
        Время зарядки
        10 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Очистка
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Экран
        Индикатор зарядки

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