Точне та рівномірне підстригання
Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точне та рівномірне підстригання
Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.
Точне та рівномірне підстригання
Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Точне та рівномірне підстригання
Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.
Революційні леза хвилястої форми, які самі заточуються, скеровують і зрізають волосся точно та рівно
Унікальний гнучкий гребінець оптимально повторює контури обличчя, забезпечуючи точне та рівномірне підстригання.
Дозволяє зафіксувати одне з 9 налаштувань довжини для підстригання бороди.
10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.
Автономна робота для максимальної свободи рухів.
Система живлення
Приладдя
Система підстригання