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Тример для бороди

QT4020/10
Загальна оцінка / 5
  • Точне та рівномірне підстригання Точне та рівномірне підстригання Точне та рівномірне підстригання
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    Тример для бороди

    QT4020/10
    Загальна оцінка / 5

    Точне та рівномірне підстригання

    Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Тример для бороди

    Точне та рівномірне підстригання

    Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.

    Точне та рівномірне підстригання

    Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Тример для бороди

    Точне та рівномірне підстригання

    Цей тример для бороди Philips пропонує широкий спектр можливостей моделювання, як для повної, м'якої бороди, так і для модної короткої борідки.

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      9 налаштувань довжини з фіксацією

      Дозволяє зафіксувати одне з 9 налаштувань довжини для підстригання бороди.

      Працює від акумуляторної батареї

      10 годин зарядження для 35 хвилин автономної роботи.

      Автономна робота

      Автономна робота для максимальної свободи рухів.

      Технічні характеристики

      • Система живлення

        Акумуляторне живлення
        Так
        Час зарядження
        10  година (-н)
        Час роботи
        35  хвилин(-и)

      • Приладдя

        Щітка для чищення
        Так

      • Система підстригання

        Кількість налаштувань
        9
        Вибір довжини бороди
        1,5 мм - 2 см  мм
        Ширина ріжучого блока
        32  мм
        Ріжучий елемент, який не потребує спеціального догляду
        Так
        Індикація заряду
        Так
        Вага
        135  г

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