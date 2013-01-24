Лучшая бритва от номера 1 в мире!

Бритва arcitec для мужчин, которые хотят только самого лучшего: она оснащена гибкой поворачивающейся головкой и бритвенными головками Triple Track для более быстрого и чистого бритья, даже на шее. Узнать обо всех преимуществах