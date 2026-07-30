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RQ10/40
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Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.
Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.
Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.
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