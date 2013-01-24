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Бритвенный блок

RQ10/40
Общая оценка / 5
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    Бритвенный блок

    RQ10/40
    Общая оценка / 5

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    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Бритвенный блок

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Бритвенный блок

    Поддерживайте идеальный результат

    Ежегодно лезвия преодолевают высоту Эвереста... 49 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживайте идеальный результат

      Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

      • с головками TripleTrack
      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Технология Lift & Cut® с двойной системой лезвий

      Система двойных лезвий бритвы Philips: первое лезвие приподнимает волоски, а второе — срезает их у самого основания, что обеспечивает комфортное и чистое бритье.

      Прецизионная бреющая система

      Прецизионная бреющая система

      Бритва Philips оснащена ультратонкими бритвенными головками с прорезями, позволяющими сбривать длинные волоски, и уникальными микроотверстиями для бритья едва заметной щетины.

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Бритвенные головки Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 %

      Три бреющих кольца бритвенных головок Triple Track увеличивают площадь бритья на 50 % по сравнению с обычными роторными головками с одним бреющим кольцом.

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Гибкая поворачивающаяся головка повторяет все изгибы лица

      Уникальное сочетание трех независимо поворачивающихся головок, которые вращаются в разных плоскостях и направлениях, обеспечивает оптимальное прилегание к коже даже на сложных участках.

      Технические характеристики

      • Бритвенная система

        Бритвенный блок
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      • Бритвенный блок

        Подходит для
        • 1050X
        • 1059X
        • 1090X
        • RQ1050
        • RQ1051
        • RQ1052
        • RQ1060
        • RQ1061
        • RQ1062
        • RQ1075
        • RQ1076
        • RQ1077
        • RQ1085
        • RQ1087
        • RQ1090
        • RQ1095

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