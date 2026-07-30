Поддерживайте идеальный результат

Ежегодно используемые вами лезвия преодолевают высоту Эвереста... 10 раз! От такой работы даже лучшие материалы могут утратить остроту. Поддерживайте идеальное качество работы бритвы — заменяйте головки через каждые 2 года.