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бритвений блок

RQ10
Загальна оцінка / 5
  • Для моделей Arcitec Для моделей Arcitec Для моделей Arcitec
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    бритвений блок

    RQ10
    Загальна оцінка / 5

    Для моделей Arcitec

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Для моделей Arcitec

    Для моделей Arcitec

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Система Flex & Pivot повторює всі контури

      Система Flex & Pivot повторює всі контури

      Три незалежні гнучкі головки бритвеного блока, який повертається у різних напрямах. Це унікальне поєднання забезпечує оптимальний контакт зі шкірою у вигинах і захоплює навіть найбільш проблематичне волосся на шиї.

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

      Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

      Система Super Lift & Cut

      Система з двома лезами: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й зручне гоління.

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