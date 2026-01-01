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  • Для моделей Arcitec

Більше не доступний

бритвений блок

RQ10/40

Для моделей Arcitec
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Для моделей Arcitec

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Технологія гоління Super Lift & Cut із системою з двома лезами

Система з двома лезами у Вашій бритві Philips: перше лезо піднімає волосину, а друге зрізає її, забезпечуючи ретельне й комфортне гоління.

Система точного зрізання

Система точного зрізання

У бритві Philips є надзвичайно тонкі головки з мікропрорізами для зрізання довгих волосків та мікроотворами для захоплення найдрібнішої щетини.

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50%

Активна поверхня потрійних бритвених головок Triple-Track збільшена на 50% порівняно зі стандартними ротаційними бритвеними головками.

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