Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
RQ11/40
Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.
Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.
Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.
Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.
Отзывы