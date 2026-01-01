КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Снимок одного продукта

Больше не доступен

Бритвенный блок

RQ11/40

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

Посмотреть все преимущества

Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения