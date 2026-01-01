Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.