  • Бесплатная доставка и возврат

  • Официальная гарантия

  • Возврат в течении 30 дней

  • Приобретайте напрямую у Philips

Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Бритвенный блок

    RQ11
    Общая оценка / 5
    • Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки
      -{discount-value}

      Бритвенный блок

      RQ11
      Общая оценка / 5

      Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

      Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Бритвенный блок

      Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

      Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

      Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

      Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Бритвенный блок

      Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

      Для оптимальной работы бритвы Philips заменяйте бритвенные головки каждые 2 года.

      Похожие продукты

      Смотреть все Сменные бритвенные головки

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Бритвенный блок

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для оптимального результата обновляйте бритвенные головки

        Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

        Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

        Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

        Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

        Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

        Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

        Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

        Система GyroFlex 2D легко повторят все контуры лица

        Система повторения контуров лица GyroFlex 2D бритвы снижает давление и раздражение кожи, обеспечивая гладкое бритье.

        Бритвы с системой Super Lift&Cut

        Бритвы с системой Super Lift&Cut

        Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

        Простая система снятия/фиксации

        С легкостью заменить бритвенный блок с помощью простой системы снятия/фиксации.

        Технические характеристики

        • Бритвенная система

          Бритвенный блок
          1

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips