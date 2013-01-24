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Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Модернізовано для кращих результатів
Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Модернізовано для кращих результатів
Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Модернізовано для кращих результатів
Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Бритвений блок
Ціна магазину Philips
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Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.
Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.