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Більше не доступний

Бритвений блок

RQ11/40

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

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Модернізовано для кращих результатів

Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Плюси

očekávání se splnilo

Мінуси

žádné

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Дата використання 2020-04-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Дата використання 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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