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    Бритвений блок

    RQ11
    Загальна оцінка / 5
    • Модернізовано для кращих результатів Модернізовано для кращих результатів Модернізовано для кращих результатів
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      Бритвений блок

      RQ11
      Загальна оцінка / 5

      Модернізовано для кращих результатів

      Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бритвений блок

      Модернізовано для кращих результатів

      Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      Модернізовано для кращих результатів

      Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Бритвений блок

      Модернізовано для кращих результатів

      Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.

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        Бритвений блок

        Ціна магазину Philips

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        Модернізовано для кращих результатів

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Система SkinGlide: гладке ковзання з мінімальним тертям зменшує подразнення

        Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.

        Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення AquaTec для комфортного сухого та освіжаючого вологого гоління

        Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.

        Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

        Система GyroFlex 2D легко повторює контури обличчя

        Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.

        Бритви з системою Super Lift & Cut Action

        Бритви з системою Super Lift & Cut Action

        Вбудована система з двома лезами електробритви Philips піднімає волосся для комфортного зрізання нижче рівня шкіри, щоб забезпечити ретельніше гоління.

        Просте встановлення та знімання

        Легко оновлюйте бритвений блок за допомогою нашої системи заміни.

        Технічні характеристики

        • Система гоління

          Бритвений блок
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