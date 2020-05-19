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Більше не доступний
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Для збереження максимальної ефективності бритви Philips заміняйте бритвені головки кожні 2 роки.
Поверхня бритвеної головки SkinGlide у цій електричній бритві забезпечує мінімальне тертя, тому гладко ковзає по шкірі для ретельного та легкого гоління.
Ущільнення AquaTec для сухого та вологого гоління у цій електричній бритві дає змогу обирати спосіб гоління. Ви можете вибрати зручне сухе або освіжаюче вологе гоління з використанням гелю чи піни для додаткового комфорту.
Система повторення контурів GyroFlex 2D у цій бритві легко пристосовується до контурів Вашого обличчя без надмірного тиску та подразнення для ретельного гоління.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Veselka44
19/05/2020
Česká republika
Перевірений покупець
S touto novou hlavou je strojek zase jako nový
zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký
Плюси
očekávání se splnilo
Мінуси
žádné
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Дата використання 2020-04-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Дата використання 2020-04-19
Radu1960
29/05/2019
România
Produsul are caracteristici foarte bune.
Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit
JakubH
27/02/2019
Česká republika
Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok
Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava