Предотвращает повторный рост волос
Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предотвращает повторный рост волос
Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Предотвращает повторный рост волос
Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Предотвращает повторный рост волос
Система удаления волос IPL Philips Lumea предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Philips Lumea мягко удаляет волосы при помощи технологии светового импульса, воздействующего на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост предотвращается. Регулярное проведение процедуры гарантирует идеальную гладкость кожи надолго.
Проведенные нами клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания этих результатов повторяйте процедуру по мере необходимости — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.
Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для очень темной кожи.
Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.
С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок и виски) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.
Уникальный беспроводной режим работы Lumea для максимального удобства использования.
Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.
Прецизионная насадка имеет дополнительный встроенный оптический фильтр и обеспечивает безопасность и удобство при использовании в области верхней губы, подбородка и висков. Она также подходит для чувствительных участков тела, таких как область подмышек, бикини и труднодоступные участки.
Большая насадка для быстрого удаления волос на больших участках, например на ногах.
Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.
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