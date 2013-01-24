Запобігання повторному росту волосся
Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запобігання повторному росту волосся
Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Запобігання повторному росту волосся
Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Запобігання повторному росту волосся
Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги
Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Унаслідок цього волосся випадає, як зазвичай, а його ріст сповільнюється. Регулярне повторення цієї процедури дозволить щодня мати гладеньку шкіру.
Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму.
Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 жінок.
Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.
Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.
Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, лінії бікіні, животі та руках.
Унікальний бездротовий дизайн Lumea ідеально підходить для максимального доступу та простого використання.
Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.
Точна насадка має додатковий вбудований оптичний фільтр і гарантує безпечне та зручне застосування на верхній губі, підборідді та бакенбардах. Її можна також використовувати на інших чутливих ділянках тіла, наприклад під пахвами, в зоні бікіні та на важкодоступних ділянках.
Більша насадка для тіла для швидкої обробки великих ділянок, наприклад, ніг.
Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.
Технічні характеристики
Ділянки для застосовування
Насадки
Елементи в комплекті
Потужність
Безпека та регульовані налаштування
Обслуговування
Час застосування
Режим застосування