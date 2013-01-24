Підходить для різних типів волосся та шкіри

Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.