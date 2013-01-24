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Lumea Precision Plus

Система видалення волосся на основі IPL

SC2003/00
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Запобігання повторному росту волосся Запобігання повторному росту волосся Запобігання повторному росту волосся
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    Lumea Precision Plus Система видалення волосся на основі IPL

    SC2003/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Запобігання повторному росту волосся

    Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Lumea Precision Plus Система видалення волосся на основі IPL

    Запобігання повторному росту волосся

    Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    Запобігання повторному росту волосся

    Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Lumea Precision Plus Система видалення волосся на основі IPL

    Запобігання повторному росту волосся

    Система видалення волосся Philips Lumea IPL творить дива для запобігання повторній появі волосся на обличчі та тілі. Регулярне застосування лагідних імпульсів світла забезпечує гладкість шкіри щодня. Переглянути усі переваги

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      Запобігання повторному росту волосся

      Видалення волосся на основі IPL: насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      • Для використання на тілі та обличчі
      • 15 хвилин для обробки гомілок
      • Термін експлуатації 100 000 імпульсів
      • Бездротовий дизайн
      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Насолоджуйтеся гладенькою шкірою щодня

      Philips Lumea обробляє корені волосся лагідними імпульсами світла. Унаслідок цього волосся випадає, як зазвичай, а його ріст сповільнюється. Регулярне повторення цієї процедури дозволить щодня мати гладеньку шкіру.

      Ефективність без зусиль

      Ефективність без зусиль

      Наші клінічні дослідження підтвердили значне скорочення кількості волосся вже після чотирьох процедур видалення кожні два тижні, що забезпечує гладеньку шкіру без волосся. Для збереження цих результатів просто повторюйте процедуру в разі потреби. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму.

      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Адаптовано для безпечного використання у домашніх умовах

      Philips Lumea використовує інноваційну технологію на основі світла, яка називається IPL (інтенсивне імпульсне світло) і походить від технології, яка використовується у професійних салонах краси. Компанія Philips адаптувала цю технологію для ефективного використання у домашніх умовах. Для розробки цієї технології Philips тісно співпрацювала з дерматологами. Понад 10 років Philips проводила обширне дослідження технології IPL за участі понад 2000 жінок.

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Підходить для різних типів волосся та шкіри

      Philips Lumea працює ефективно на волоссі (природного) кольору темний блонд, коричневому та чорному волоссі. Як і в випадку інших процедур видалення волосся за допомогою світла, Philips Lumea НЕ працює ефективно на рудому, дуже світлому (світлий блонд) або білому/сивому волоссі. Philips Lumea також НЕ підходить для дуже темної шкіри.

      П’ять налаштувань енергії світла

      П’ять налаштувань енергії світла

      Philips Lumea має п’ять налаштувань енергії світла для лагідної, але ефективної обробки. У разі належного використання процедура видалення волосся за допомогою імпульсів світла Philips Lumea безпечна та лагідна для використання навіть на чутливій шкірі та чутливих ділянках тіла.

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Безпечний та ефективний навіть на чутливих ділянках

      Використовуйте пристрій із впевненістю для видалення волосся на обличчі (верхня губа, підборіддя та бакенбарди) та ділянках тіла, зокрема ногах, пахвах, лінії бікіні, животі та руках.

      Зручне бездротове використання

      Зручне бездротове використання

      Унікальний бездротовий дизайн Lumea ідеально підходить для максимального доступу та простого використання.

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Жодних запасних частин, жодних прихованих витрат

      Philips Lumea – це якісне рішення, яке готове до роботи вже після виймання з коробки. Більш того, воно не потребує змінних ламп або гелів.

      Точна насадка для безпечної обробки обличчя

      Точна насадка для безпечної обробки обличчя

      Точна насадка має додатковий вбудований оптичний фільтр і гарантує безпечне та зручне застосування на верхній губі, підборідді та бакенбардах. Її можна також використовувати на інших чутливих ділянках тіла, наприклад під пахвами, в зоні бікіні та на важкодоступних ділянках.

      Більша насадка для тіла для швидкої обробки

      Більша насадка для тіла для швидкої обробки

      Більша насадка для тіла для швидкої обробки великих ділянок, наприклад, ніг.

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Режим подачі імпульсу світла пересуванням для більш зручного застосування

      Основний режим застосування передбачає пересування для зручнішого та тривалішого застосування.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Високоефективна лампа
        Подає <gt/> 100 000 спалахів

      • Ділянки для застосовування

        Ділянки тіла
        • Руки
        • Ноги
        • Живіт
        • Зона бікіні
        • Пахви
        Ділянки обличчя
        • Підборіддя
        • Бакенбарди
        • Верхня губа

      • Насадки

        Точна насадка (2 см2)
        Для безпечного застосування на обличчі
        Насадка для тіла (4 см2)
        Для використання нижче лінії шиї

      • Елементи в комплекті

        Зарядний пристрій
        Зарядний пристрій для різної напруги
        Інструкції з використання
        • Короткий посібник
        • Посібник користувача
        Зберігання
        Футляр

      • Потужність

        Час зарядження
        100 хв.
        Час роботи
        Щонайменше 370 спалахів
        Напруга
        100–240 В

      • Безпека та регульовані налаштування

        Вбудований УФ-фільтр
        Захищає шкіру від ультрафіолетових променів
        5 налаштувань енергії світла
        Можливість регулювання відповідно до власного типу шкіри
        Вбудована система безпеки
        Запобігання випадковій подачі імпульсів світла

      • Обслуговування

        Гарантія
        2-річна гарантія

      • Час застосування

        Гомілка
        15 хв.
        Пахва
        1 хв.
        Лінія бікіні
        1 хв.
        Ділянки обличчя
        1 хв.

      • Режим застосування

        Подача імпульсу світла пересуванням
        Для зручного застосування
        Крок і спалах
        Для обробки вигнутих ділянок
        Робота від мережі/автономна робота
        Використання без шнура

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