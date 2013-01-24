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Насадка для глубокого очищения пор

SC5996/10
  • Насадка для глубокого очищения пор Насадка для глубокого очищения пор Насадка для глубокого очищения пор
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    Насадка для глубокого очищения пор

    SC5996/10

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор

    Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Насадка для глубокого очищения пор

      Для чистой и гладкой кожи

      • Заменяйте каждые 3 месяца
      • Для ежедневного использования
      • Для всех типов кожи
      • Легкость замены
      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Идеально подходит для обеспечения оптимальной гигиены

      Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.

      Уникальные щетинки глубоко очищают поры

      Насадка для глубокого очищения пор состоит из уникальных щетинок разной толщины. Тонкие щетинки хорошо очищают поры, а более толстые — помогают смыть грязь. Насадка состоит из 20 000 тонких щетинок, которые легко проникают в поры для превосходного очищения. Простое решение для чистой, здоровой кожи.

      Для максимального результата заменяйте насадку каждые 3 месяца

      Чтобы результаты радовали вас день за днем, регулярно заменяйте насадку. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с прибора.

      Съемная насадка; легко устанавливать и снимать

      Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.

      Технические характеристики

      • Преимущества

        Тип кожи
        для всех типов кожи

      • Удобство использования

        Совместимые продукты
        Philips VisaPure Essential
        Замена
        Удобная сменная насадка
        Рекомендации по замене
        Каждые 3 месяца

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

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