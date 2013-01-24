Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Насадка для глубокого очищения пор
Насадка для глубокого очищения пор предотвращает появление расширенных пор и помогает уменьшить количество черных точек. Подходит для ежедневного использования. Узнать обо всех преимуществах
Мягкие щетинки всех насадок VisaPure выполнены из особого деликатного нейлона, благодаря которому насадки легко очищать и поддерживать в чистоте.
Насадка для глубокого очищения пор состоит из уникальных щетинок разной толщины. Тонкие щетинки хорошо очищают поры, а более толстые — помогают смыть грязь. Насадка состоит из 20 000 тонких щетинок, которые легко проникают в поры для превосходного очищения. Простое решение для чистой, здоровой кожи.
Чтобы результаты радовали вас день за днем, регулярно заменяйте насадку. Выполнить замену очень легко — нужно лишь потянуть за насадку и снять ее с прибора.
Насадку очень легко устанавливать и снимать. Наши удобные насадки совместимы со всеми моделями VisaPure.
Преимущества
Удобство использования
Обслуживание