Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Щітка для глибокого очищення пор

SC5996/10
  • Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор
    -{discount-value}

    Щітка для глибокого очищення пор

    SC5996/10

    Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор

    Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Щітка для глибокого очищення пор

    Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор

    Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги

    Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор

    Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Щітка для глибокого очищення пор

    Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор

    Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all facial-cleansing

      Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор

      Для чистої і гладенької шкіри

      • Заміняйте кожні 3 місяці
      • Для щоденного використання
      • Усі типи шкіри
      • Легко заміняти
      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      Ідеальний дизайн для оптимальної гігієни

      М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.

      Унікальне поєднання щетинок для глибокого очищення пор

      Щітка для глибокого очищення пор являє собою унікальне поєднання грубших і тонших щетинок. Тонкі щетинки досягають пор і добре їх очищають, а грубші щетинки вичищають бруд. Щітка складається з 20 000 щетинок, менших за пори, для бездоганного очищення. Просте рішення для чистої, здорової шкіри без забруднень.

      Для отримання найкращих результатів заміняйте щітку кожні 3 місяці

      Заміняйте щітку регулярно для найкращого очищення. Щітку легко заміняти, просто знявши її із пристрою.

      Знімна насадка-щітка; легко встановлювати та знімати

      Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.

      Технічні характеристики

      • Переваги

        Тип шкіри
        для усіх типів шкіри

      • Простота у користуванні

        Сумісність із
        Philips VisaPure Essential
        Заміна
        Накладна насадка-щітка
        Рекомендована заміна
        Кожні 3 місяці

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки обмеженої гарантії

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Нагороди

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись