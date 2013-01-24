Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор
Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор
Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги
Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор
Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Головка щітки з ефектом глибокого очищення пор
Щітка для глибокого очищення пор глибоко очищує пори. Вона допомагає зменшити появу чорних точок, а також призначена для зменшення пор. Достатньо лагідна для використання щодня. Переглянути усі переваги
М’який шовковистий матеріал щетинок усіх наших насадок-щіток VisaPure – це спеціально обраний ніжний нейлон. Таким чином насадки-щітки дуже легко чистити та зберігати свіжими.
Щітка для глибокого очищення пор являє собою унікальне поєднання грубших і тонших щетинок. Тонкі щетинки досягають пор і добре їх очищають, а грубші щетинки вичищають бруд. Щітка складається з 20 000 щетинок, менших за пори, для бездоганного очищення. Просте рішення для чистої, здорової шкіри без забруднень.
Заміняйте щітку регулярно для найкращого очищення. Щітку легко заміняти, просто знявши її із пристрою.
Просто зафіксуйте або зніміть насадку-щітку. Наші насадки-щітки легко встановлювати і вони сумісні з усіма моделями VisaPure.
Переваги
Простота у користуванні
Обслуговування