Одна сумка – два обличья
С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/50 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна сумка – два обличья
С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/50 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах
Одна сумка – два обличья
С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/50 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одна сумка – два обличья
С помощью двух стильных передних клапанов внешний вид сумки Philips Avent Urban SCD148/50 можно изменить под стать погоде или вашему наряду. Кроме того, эта сумка обладает всеми функциями сумки Philips Avent для детских принадлежностей. Узнать обо всех преимуществах
Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.
Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.
Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Дизайн