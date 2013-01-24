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Питание в дорогу
Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Питание в дорогу
Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах
Питание в дорогу
Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Питание в дорогу
Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах
Термосумка из неопрена Avent
Цена магазина Philips
Итого:
Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.
Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.
Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины
Дизайн
В комплект входят:
Комфорт
Материал
Максимальный комфорт