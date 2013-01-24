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    Philips Avent

    Термосумка из неопрена Avent

    SCD150/60
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Питание в дорогу Питание в дорогу Питание в дорогу
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      Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

      SCD150/60
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Питание в дорогу

      Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

      Питание в дорогу

      Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

      Питание в дорогу

      Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Термосумка из неопрена Avent

      Питание в дорогу

      Стильная термосумка вмещает 2 бутылочки для кормления Philips Avent, 2 волшебные чашки или 4 контейнера VIA. Двойной слой термоизоляции до 4 часов сохраняет молоко холодным, а воду — горячей. Легкая, компактная и удобная. Узнать обо всех преимуществах

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        Термосумка из неопрена Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Питание в дорогу

        В сумку помещаются бутылочки для кормления, контейнеры VIA и волшебные чашки

        • Черный
        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Можно хранить холодное сцеженное грудное молоко или молочную смесь, а также горячую кипяченую воду в течение 4 часов.

        Компактный, стильный, универсальный дизайн

        Компактный, стильный, универсальный дизайн

        Идеален для однодневных поездок с ребенком или просто на прогулке.

        Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

        Вмещает бутылочки Avent, контейнеры VIA и волшебные чашки

        Широкий наплечный ремень регулируемой длины

        Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный
          Этап
          • 6–12 месяцев
          • 0–6 месяцев
          Камбоджа
          Да

        • В комплект входят:

          Термосумка
          1  шт.

        • Комфорт

          Путешествуйте с удобством
          • Вмещает бутылочки Avent и VIA
          • Вмещает Волшебные чашки Avent
          • Сохраняет температуру содержимого 4 часа
          Удобство использования
          • Компактный
          • Облегченный

        • Материал

          Неопрен
          Да

        • Максимальный комфорт

          Плечевой ремень регулируемой длины
          Да

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