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  • Годування у дорозі

Більше не доступний

Philips AventТермосумка Avent з неопрену

SCD150/60

4.2
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Годування у дорозі
У стильну термосумку можна покласти 2 пляшечки для годування Philips Avent, 2 чашки-непроливайки або 4 контейнери VIA. Її подвійна ізоляція зберігає молоко холодним або воду гарячою упродовж чотирьох годин. Легка, компактна та зручна для подорожей.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Для зберігання пляшечок для годування, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

Годування у дорозі

  • Чорний

Пляшечки залишаються теплими або холодними

Пляшечки залишаються теплими або холодними

Для зберігання холодного зцідженого грудного молока/молочної суміші або кип’яченої гарячої води до 4 годин.

Широкий регульований наплічний ремінь

Сумка Philips Avent Urban має широкий регульований наплічний ремінь для зручного перенесення

Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

Зберігання пляшечок Avent, контейнерів VIA і чашок-непроливайок

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.2

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD138/69 Plecak firmy Avent

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD138/70 Plecak firmy Avent

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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