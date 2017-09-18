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  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
  • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

Больше не доступен

Philips AventКомпактная дорожная сумка Avent

SCD151/50

4.3
| (3) Отзывы
Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей.
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Удобно складывать, удобно носить

Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

  • Красные

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.

Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

Широкий наплечный ремень регулируемой длины

Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.3

из 5

3

Отзывы

4
2
1

18/09/2017

Україна

Україна

Термосумка стала настоящим спасением

Дизайн великолепен,вместительность 2 бутылочки.Держит температуру 3-4 часа.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/50 Термосумка из неопрена Avent

27/08/2017

Україна

Україна

Хорошая прогулочная помощница

Сумка вмещает пару бутылочек или волшебных чашек. Мы на ГВ, поэтому чаще всего брали с собой чаек или компотик в дорогу, в поликлинику. Удобно. В жару не переживаешь, что компот прокис, в холод - что остыл) сейчас меню расширилось - там и соки, и молочко носим. Нужно сказать, что это не морозилка и не духовка))) не стоит ожидать чудес, термосумка значительно затягивает процесс потери температуры, но не останавливает его! Если хотите через несколько часов пить теплое - ставьте туда горячее-вот и все примудрости. Частично сумку оплатила бонусами, которые накопила за покупку техники в гипермаркете , поэтому сумма покупки не ударила по кошельку, а ак цена, конечно немаленькая. Но вещь прочная и качественная, служить будет не одному ребенку-это точно.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCD150/60 Термосумка из неопрена Avent

24/09/2020

Україна

Україна

Сумка

К сожалению уже через 40 минут в сумке бутылочка с горячей превратилась в еле теплую

Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent

Этот отзыв про SCD151/50 Компактная дорожная сумка Avent

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