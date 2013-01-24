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    Philips Avent

    Компактная дорожная сумка Avent

    SCD151/50
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Компактная сумка для коротких поездок с ребенком Компактная сумка для коротких поездок с ребенком Компактная сумка для коротких поездок с ребенком
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      Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

      SCD151/50
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

      Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

      Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

      Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

      Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

      Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Компактная дорожная сумка Avent

      Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

      Созданная для прогулки по магазинам или похода в гости, эта стильная, легко чистящаяся сумка из гигиеничной ткани с микрофиброй вмещает порцию питания и смену белья для вашего малыша и имеет внутренний карман для личных вещей. Узнать обо всех преимуществах

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        Компактная дорожная сумка Avent

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Компактная сумка для коротких поездок с ребенком

        Удобно складывать, удобно носить

        • Красные
        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Сохраняет изначальную температуру содержимого бутылочек

        Отделение из термоизолирующей ткани 3M Thinsulate™ вмещает две бутылочки Avent. Горячая кипяченая вода в них останется теплой, а холодное сцеженное молоко или молочная смесь – прохладной в течение нескольких часов.

        Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

        Изготовлена из легкой гигиеничной ткани с микрофиброй

        Микрофибра отличается легкостью и простотой очистки.

        Герметичное отделение сохраняет салфетки влажными

        Герметичное отделение сохраняет салфетки влажными

        Основное отделение вмещает одежду и подгузники

        Основное отделение вмещает одежду и подгузники

        Широкий наплечный ремень регулируемой длины

        Для оптимального комфорта сумка Philips Avent Urban Bag имеет широкий наплечный ремень регулируемой длины

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Этап
          • 6–12 месяцев
          • 0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Матрасик для пеленания
          1  шт.
          Компактная сумка
          1  шт.

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