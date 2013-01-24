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    Аналоговая радионяня

    SCD361/00
    Общая оценка / 5
    • Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша Вы просто слышите малыша
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      Аналоговая радионяня

      SCD361/00
      Общая оценка / 5

      Вы просто слышите малыша

      Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

      Вы просто слышите малыша

      Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Аналоговая радионяня

      Вы просто слышите малыша

      Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.

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        Аналоговая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вы просто слышите малыша

        Клипса для крепления к поясу для наблюдения за ребенком в режиме громкой связи

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

        Минимальные помехи от других устройств

        Минимальные помехи от других устройств

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

        Регулировка громкости звука на родительском блоке

        Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

        Клипса для крепления к поясу для удобства перемещения

        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          40 675 - 40 690 МГц
          Тестовый тон
          Аналоговые
          Наибольший радиус действия
          150  м
          Количество каналов
          2

        • Комфорт

          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В пост. т. 200 мА
          Батарейки
          4 x AA для детского блока (не прилагаются)
          Клипса для крепления к поясу
          Поясное крепление родительского блока
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Время работы от батарей
          12  часов

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

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