Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Вы просто слышите малыша
Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.
Вы просто слышите малыша
Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Позволяет постоянно поддерживать связь с ребенком. 2 канала уменьшают помехи. Индикатор низкой зарядки. Для полной уверенности.
Аналоговая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Минимальные помехи от других устройств
Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание
Этапы взросления