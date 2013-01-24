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Можливість чути дитину
Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.
Можливість чути дитину
Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можливість чути дитину
Дозволяє підтримувати постійний контакт із дитиною. 2 канали для мінімуму перешкод та низького споживання енергії. Повна впевненість.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.
Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.
Фіксатор на пояс для зручності та мобільності в режимі "вільні руки"
Тюнер/Прийом/Передача
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