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    Аналоговая радионяня

    SCD463/00
    Общая оценка / 5
    • Подтверждение в виде цифрового сигнала Подтверждение в виде цифрового сигнала Подтверждение в виде цифрового сигнала
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      Аналоговая радионяня

      SCD463/00
      Общая оценка / 5

      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Аналоговая радионяня

      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.

      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Аналоговая радионяня

      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.

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        Аналоговая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подтверждение в виде цифрового сигнала

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Минимальные помехи от других устройств

        Минимальные помехи от других устройств

        Регулировка громкости звука на родительском блоке

        Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

        Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

        Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

        Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

        Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          40 675 - 40 690 МГц
          Тестовый тон
          Цифровые
          Наибольший радиус действия
          200  м
          Количество каналов
          16

        • Комфорт

          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В пост.т. 200 мА
          Батарейки
          4 x AA для детского блока, 4 x AA для родительского блока (не прилагаются)
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Питание

          Время работы от батарей
          12  часов

        • Этапы взросления

          Возраст
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

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