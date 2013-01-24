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    Аналогова система контролю за дитиною

    SCD463/00
    Загальна оцінка / 5
    • Цифрове підтвердження сигналу Цифрове підтвердження сигналу Цифрове підтвердження сигналу
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      Аналогова система контролю за дитиною

      SCD463/00
      Загальна оцінка / 5

      Цифрове підтвердження сигналу

      Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Аналогова система контролю за дитиною

      Цифрове підтвердження сигналу

      Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.

      Цифрове підтвердження сигналу

      Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Аналогова система контролю за дитиною

      Цифрове підтвердження сигналу

      Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.

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        Аналогова система контролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Цифрове підтвердження сигналу

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        Мінімум перешкод від інших систем контролю

        Мінімум перешкод від інших систем контролю.

        Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

        Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

        Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього

        Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.

        Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації

        Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          40,675–40,690 МГц
          Контрольний сигнал
          Цифровий
          Максимальний діапазон
          200  м
          Кількість каналів
          16

        • Зручність

          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Регулятор гучності
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Постійний струм 2 x 9 В 200 мА
          Батареї
          4 x AA для дитячого блока, 4 x AA для батьківського блока (продаються окремо)
          Посібник користувача
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          12  годин(-и)

        • Етапи розвитку

          Етапи
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців

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