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Цифрове підтвердження сигналу
Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Цифрове підтвердження сигналу
Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.
Цифрове підтвердження сигналу
Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Цифрове підтвердження сигналу
Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.
Аналогова система контролю за дитиною
Ціна магазину Philips
Усього:
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Мінімум перешкод від інших систем контролю.
Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.
Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.
Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.
Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
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