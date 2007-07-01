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    • Подтверждение в виде цифрового сигнала Подтверждение в виде цифрового сигнала Подтверждение в виде цифрового сигнала
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      Аналоговая радионяня

      SCD463/10

      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Наслаждайтесь полной надежностью благодаря подтверждению в виде цифрового сигнала, который позволяет непрерывно поддерживать связь между детским и родительским блоком. Существовании связи подтверждается зрительно и на слух.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Аналоговая радионяня

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      Аналоговая радионяня
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      Аналоговая радионяня

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      Подтверждение в виде цифрового сигнала

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Индикация непрерывности связи между двумя блоками

      Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

      Регулировка громкости звука на родительском блоке

      Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.

      Минимальные помехи от других устройств

      Минимальные помехи от других устройств

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним

      Обеспечивает безопасный прием в доме и рядом с ним.

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации

      Отрегулируйте громкость детского блока в зависимости от ситуации.

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей

      Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        40 675 - 40 690 МГц
        Наибольший радиус действия
        200  м
        Количество каналов
        16
        Тестовый тон
        Цифровой дисплей

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Регулировка громкости
        Да

      • Аксессуары

        Руководство пользователя
        Да
        Батарейки
        4 x AA для детского блока, 4 x AA для родительского блока (не прилагаются)
        Адаптер перем./пост. тока
        2 x 9 В пост.т. 200 мА
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Питание

        Время работы от батарей
        12  часов

      • Этапы взросления

        Этап
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

      Badge-D2C

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