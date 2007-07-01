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    • Цифрове підтвердження сигналу Цифрове підтвердження сигналу Цифрове підтвердження сигналу
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      Аналогова система контролю за дитиною

      SCD463/10

      Цифрове підтвердження сигналу

      Відчуйте повну надійність завдяки цифровому підтвердженню сигналу, яке підтримує постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоками за допомогою візуальних та звукових індикаторів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Аналогова система контролю за дитиною

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      Аналогова система контролю за дитиною
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      Аналогова система контролю за дитиною

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      Цифрове підтвердження сигналу

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

      Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

      Налаштування гучності батьківського блока залежно від ситуації

      Дозволяє налаштувати гучність батьківського блока відповідно до будь-якої ситуації.

      Мінімум перешкод від інших систем контролю

      Мінімум перешкод від інших систем контролю.

      Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього

      Гарантує надійний прийом сигналу у будинку та біля нього.

      Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації

      Регулюйте чутливість дитячого блока для будь-якої ситуації.

      Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити

      Засвічується, коли батарею необхідно зарядити або замінити.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        40,675–40,690 МГц
        Максимальний діапазон
        200  м
        Кількість каналів
        16
        Контрольний сигнал
        Цифровий

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація увімкнення живлення
        Так
        Регулятор гучності
        Так

      • Аксесуари

        Посібник користувача
        Так
        Батареї
        4 x AA для дитячого блока, 4 x AA для батьківського блока (продаються окремо)
        Адаптер змінного/постійного струму
        Постійний струм 2 x 9 В 200 мА
        Короткий посібник
        Так

      • Потужність

        Час роботи від батареї
        12  годин(-и)

      • Етапи розвитку

        Етап
        • 0–6 місяців
        • 6–12 місяців

      Badge-D2C

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