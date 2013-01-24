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Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вы просто слышите малыша
Обеспечивает уверенный прием в доме и рядом с ним и минимальные помехи от других устройств.
Аналоговая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
Минимальные помехи от других устройств
Загорается при необходимости зарядки или замены батарей.
Обеспечивает возможность настройки громкости родительского блока для любой ситуации.
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