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    Цифровая радионяня

    SCD487/00
    Общая оценка / 5
    • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
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      Цифровая радионяня

      SCD487/00
      Общая оценка / 5

      Гарантия отсутствия помех

      Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.

      Гарантия отсутствия помех

      Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Насладитесь уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. Малыша легко успокоить с помощью ночника с сияющими звездочками на детском блоке.

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        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантия отсутствия помех

        С технологией DECT

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

        Световая индикация голоса ребенка

        Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

        Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

        С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

        Возможность поговорить с ребенком

        Возможность поговорить с ребенком

        Звездочки успокаивают ребенка в темноте

        Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          0 .. 40  °C
          Диапазон температур для хранения
          -20 .. +60  °C

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Автоматический выбор канала
          Да
          Количество каналов
          120

        • Комфорт

          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Ночник
          Да
          Индикатор питания
          Да
          Индикаторы громкости
          Да
          Проверка системы
          • Индикатор проверки батарей
          • Звуковой сигнал проверки системы
          • Индикатор проверки системы
          Регулировка громкости
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          9 В пост. тока, 300 мА; 3 В 6 DE, 200 мА
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          • Датский/Норвежский
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Греческий
          • Итальянский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский

        • Питание

          Источник питания
          Адаптер постоянного/переменного тока
          Перезарядка
          нет

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