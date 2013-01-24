Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Тепер заспокоїти дитину легко завдяки яскравому нічнику із зірками на дитячому блоці.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Тепер заспокоїти дитину легко завдяки яскравому нічнику із зірками на дитячому блоці.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Тепер заспокоїти дитину легко завдяки яскравому нічнику із зірками на дитячому блоці.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Тепер заспокоїти дитину легко завдяки яскравому нічнику із зірками на дитячому блоці.
Система контролю за дитиною DECT
Ціна магазину Philips
Усього:
Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.
Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.
Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.
Дозволяє відповідати дитині.
Нічник із зірками заспокоює дитину.
Технічні характеристики
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність