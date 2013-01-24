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Гарантия отсутствия помех
Насладитесь полной уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. С помощью родительского блока вы можете следить за температурой в комнате ребенка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь полной уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. С помощью родительского блока вы можете следить за температурой в комнате ребенка.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь полной уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. С помощью родительского блока вы можете следить за температурой в комнате ребенка.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Насладитесь полной уверенностью. Цифровая технология DECT гарантирует безопасный контакт между вами и ребенком без малейших помех. С помощью родительского блока вы можете следить за температурой в комнате ребенка.
Цифровая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.
Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.
Можно дистанционно следить за температурой в комнате малыша для дополнительно комфорта и уверенности.
Возможность поговорить с ребенком
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Чехол для путешествий: удобство хранения при перевозке.
Шейный ремешок обеспечивает свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.
С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.
Ночник со звездочками успокаивает ребенка.
Пять колыбельных убаюкивают малыша.
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание