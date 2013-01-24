Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.
Система контролю за дитиною DECT
Ціна магазину Philips
Усього:
Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.
Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.
Дозволяє дистанційно спостерігати за температурою у дитячій кімнаті для додаткової зручності та контролю.
Дозволяє відповідати дитині.
Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.
Футляр для зберігання пристрою під час подорожі.
Шнурочок для носіння на шиї забезпечує додаткову зручність та мобільність: прикріпіть батьківський блок до пояса або носіть його на шнурочку на шиї.
Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.
Нічник із зірками заспокоює дитину.
П’ять запрограмованих колискових заспокоюють дитину перед сном.
Технічні характеристики
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність