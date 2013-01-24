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    Система контролю за дитиною DECT

    SCD489/00
    Загальна оцінка / 5
    • Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод
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      Система контролю за дитиною DECT

      SCD489/00
      Загальна оцінка / 5

      Гарантована відсутність перешкод

      Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.

      Гарантована відсутність перешкод

      Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Насолоджуйтеся повною впевненістю. За допомогою цифрової технології DECT, Вам гарантований безпечний зв’язок без жодних перешкод між Вами і Вашою дитиною. Для додаткової зручності, Ви можете контролювати температуру дитячої кімнати з батьківського блока.

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        Система контролю за дитиною DECT

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        Усього:

        Гарантована відсутність перешкод

        З цифровою технологією DECT

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.

        Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

        Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

        Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.

        Дозволяє дистанційно спостерігати за температурою у дитячій кімнаті

        Дозволяє дистанційно спостерігати за температурою у дитячій кімнаті для додаткової зручності та контролю.

        Дозволяє відповідати дитині

        Дозволяє відповідати дитині.

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

        Футляр для зберігання пристрою під час подорожі

        Футляр для зберігання пристрою під час подорожі.

        Шнурочок для носіння на шиї забезпечує зручне використання в режимі "вільні руки" та додаткову мобільність.

        Шнурочок для носіння на шиї забезпечує додаткову зручність та мобільність: прикріпіть батьківський блок до пояса або носіть його на шнурочку на шиї.

        Завдяки діапазону роботи до 300 м гарантує надійний прийом сигналу в будинку та біля нього

        Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.

        Завдяки зіркам заспокоює дитину у темряві

        Нічник із зірками заспокоює дитину.

        П’ять запрограмованих колискових заспокоюють дитину перед сном

        П’ять запрограмованих колискових заспокоюють дитину перед сном.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Діапазон робочої температури
          0 .. 40  °C
          Діапазон температури зберігання
          -20 .. +60  °C

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Частотний діапазон
          DECT
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Кількість каналів
          120

        • Зручність

          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Індикація розрядження батареї
          Так
          Нічне освітлення
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Перевірка системи
          • Індикатор перевірки батареї
          • Попередження перевірки системи
          • Індикатор перевірки системи
          Регулятор гучності
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          2 х 9 В постійного струму, 300 мА
          Батареї
          2 акумуляторні батареї AAA NiMH
          Фіксатор
          Так
          Зарядний пристрій
          Зарядна платформа для батьківського блока
          DFU / посібник користувача
          • Датська/норвезька
          • Голландська
          • Англійська
          • Фінська
          • Французька
          • Німецька
          • Грецька
          • Італійська
          • Португальська
          • Іспанська
          • Шведська

        • Потужність

          Час зарядження
          16  год.
          Живлення
          Адаптер змінного/постійного струму
          Акумуляторна
          Ні
          Час роботи від батареї
          12  годин(-и)

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