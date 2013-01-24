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Гарантия отсутствия помех
Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.
Гарантия отсутствия помех
Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гарантия отсутствия помех
Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.
Цифровая радионяня
Цена магазина Philips
Итого:
Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.
Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.
Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.
Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.
Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.
Чехол для путешествий: удобство хранения при перевозке.
Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.
С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.
Ночник со звездочками успокаивает ребенка.
Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему
Этапы взросления
Технические характеристики
Тюнер/прием/передача
Логистические данные
Логистические данные