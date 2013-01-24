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    Philips Avent

    Цифровая радионяня

    SCD498/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех Гарантия отсутствия помех
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      Philips Avent Цифровая радионяня

      SCD498/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Гарантия отсутствия помех

      Эта цифровая технология обеспечивает безопасный закрытый контакт, так как вы хотите быть единственным, кто сможет услышать вашего ребенка. Автоматически выбирается неиспользуемый канал и переключается при обнаружении другого устройства, использующего этот же канал.

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        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Гарантия отсутствия помех

        С технологией DECT

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любого другого устройства

        Гарантируется отсутствие помех от любых других устройств (других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов). С помощью кодирования данных обеспечивается безопасность и конфиденциальность соединения. Только вы один будете слышать своего малыша, и не услышите чужих детей.

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Индикация непрерывности связи между двумя блоками

        Непрерывное поддержание связи между детским и родительским блоками с аудиовизуальной индикацией.

        Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

        Подзаряжаемый родительский блок работает в течение 24 часов

        Родительский блок с перезаряжаемым аккумулятором обеспечивает не менее 24 часов автономного наблюдения в диапазоне до 330 м.

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Небольшой, переносной родительский блок позволяет свободно перемещаться по дому

        Благодаря небольшим размерам позволяет свободно перемещаться по дому, при этом вы всегда услышите, что малыш нуждается в вас.

        Световая индикация голоса ребенка

        Световая индикация голоса ребенка, даже при отключении звука.

        Чехол для путешествий: удобное хранение

        Чехол для путешествий: удобство хранения при перевозке.

        Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок для удобства и свободных рук

        Клипса для крепления к поясу и шейный ремешок обеспечивают свободу рук и передвижения: можно закрепить родительский блок на ремне или носить на шее.

        Диапазон в 300 м обеспечивает прием в доме и рядом с ним.

        С диапазоном в 300 м вы можете быть уверены в устойчивом приеме в доме и рядом с ним.

        Звездочки успокаивают ребенка в темноте

        Ночник со звездочками успокаивает ребенка.

        Возможность поговорить с ребенком

        Обеспечивает возможность слышать ребенка и отвечать ему

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Автоматический выбор канала
          Да
          Время работы от батарей
          24  часов
          Источник питания
          230-240  В
          Количество каналов
          120
          Время зарядки
          8  часов

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          0 .. 40  °C
          Индикатор питания
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ночник
          Да
          Регулировка громкости
          Да
          Перезарядка
          Да
          Индикаторы громкости
          Да
          Проверка системы
          • Индикатор проверки батарей
          • Звуковой сигнал проверки системы
          • Индикатор проверки системы

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Батарейки
          2 x аккумулятора типа AAA NiMH
          зарядное устройство
          Зарядная база для родительского блока
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Логистические данные

          EAN F-box
          Да
          Адаптер перем./пост. тока
          2 x 9 В постоянного тока, 300 мА
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          • Голландский
          • Английский
          • Финский
          • Французский
          • Немецкий
          • Греческий
          • Итальянский
          • Португальский
          • Испанский
          • Шведский
          • Норвежский
          • Датский

        • Логистические данные

          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          305x187x135  миллиметра
          Диапазон температур для хранения
          -20 .. +60  °C

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