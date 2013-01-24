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Гарантована відсутність перешкод
Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.
Гарантована відсутність перешкод
Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Гарантована відсутність перешкод
Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.
Система контролю за дитиною DECT
Ціна магазину Philips
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Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.
Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.
Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.
Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.
Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.
Футляр для зберігання пристрою під час подорожі.
Фіксатор на пояс та шнурочок на шию забезпечують додаткову зручність та мобільність: прикріпіть батьківський блок до пояса або носіть його на шнурочку на шиї.
Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.
Нічник із зірками заспокоює дитину.
Дозволяє чути дитину і розмовляти з нею.
Потужність
Зручність
Аксесуари
Логістичні дані
Технічні характеристики