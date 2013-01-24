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    Philips Avent

    Система контролю за дитиною DECT

    SCD498/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод Гарантована відсутність перешкод
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      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      SCD498/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Гарантована відсутність перешкод

      Ця цифрова технологія забезпечує приватну захищену лінію зв’язку – адже Ви не хочете, щоб хтось окрім Вас слухав Вашу дитину. Пристрій автоматично вибирає вільний канал і змінює його, якщо виявляє, що канал використовується іншим пристроєм.

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        Система контролю за дитиною DECT

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        Гарантована відсутність перешкод

        З цифровою технологією DECT

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою

        Гарантує відсутність перешкод від будь-якого іншого пристрою (від інших систем контролю за дитиною, бездротових та мобільних телефонів). Забезпечує приватну і надійну лінію зв'язку, використовуючи технологію кодування даних. Лише Ви, і ніхто інший, чутимете свою, і тільки свою, дитину.

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між двома блоками

        Вказує на постійний зв’язок між дитячим та батьківським блоком за допомогою візуальних та звукових індикаторів зв’язку.

        Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

        Батьківський блок з можливістю заряджання для автономного контролю до 24 год.

        Батьківський блок із можливістю перезаряджання дозволяє вести автономний контроль за дитиною протягом щонайменше 24 годин без під’єднання до мережі у діапазоні до 300 м.

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Маленький, портативний батьківський блок забезпечує свободу пересування в межах дому

        Завдяки невеликому розміру дозволяє вільно пересуватися в межах дому, проте Ви все одно добре чутимете Вашу дитину.

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації

        Сигналізує про шум у дитячій кімнаті за допомогою світлової індикації, навіть коли звук вимкнено.

        Футляр для зберігання пристрою під час подорожі

        Футляр для зберігання пристрою під час подорожі.

        Фіксатор на пояс та шнурочок на шию для зручності використання в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на пояс та шнурочок на шию забезпечують додаткову зручність та мобільність: прикріпіть батьківський блок до пояса або носіть його на шнурочку на шиї.

        Завдяки діапазону роботи до 300 м гарантує надійний прийом сигналу в будинку та біля нього

        Завдяки діапазону роботи до 300 м Вам гарантовано надійний прийом сигналу в будинку та біля нього.

        Завдяки зіркам заспокоює дитину у темряві

        Нічник із зірками заспокоює дитину.

        Дозволяє розмовляти з дитиною

        Дозволяє чути дитину і розмовляти з нею.

        Технічні характеристики

        • Потужність

          Час роботи від батареї
          24  годин(-и)
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Етап
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців
          Живлення
          230–240  В
          Кількість каналів
          120
          Час зарядження
          8  годин(-и)

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Діапазон робочої температури
          0 .. 40  °C
          Індикація заряду батареї
          Так
          Нічне освітлення
          Так
          Регулятор гучності
          Так
          Акумуляторна
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Перевірка системи
          • Індикатор перевірки батареї
          • Попередження перевірки системи
          • Індикатор перевірки системи

        • Аксесуари

          Фіксатор
          Так
          Частотний діапазон
          DECT
          Батареї
          2 акумуляторні батареї AAA NiMH
          Зарядний пристрій
          Зарядна платформа для батьківського блока
          Короткий посібник
          Так

        • Логістичні дані

          EAN коробка F
          Так
          Адаптер змінного/постійного струму
          2 х 9 В постійного струму, 300 мА
          DFU / посібник користувача
          • Голландська
          • Англійська
          • Фінська
          • Французька
          • Німецька
          • Грецька
          • Італійська
          • Португальська
          • Іспанська
          • Шведська
          • Норвезька
          • Датська

        • Технічні характеристики

          Діапазон температури зберігання
          -20 .. +60  °C
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          305x187x135  мм

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