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Philips Avent

Цифровая радионяня

SCD501/00
Avent
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1 награда
Avent
  • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
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    Philips Avent Цифровая радионяня

    SCD501/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Новая радионяня SCD501/00 с технологией DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая радионяня

    Самая надежная забота о вашем малыше

    Новая радионяня SCD501/00 с технологией DECT — это гарантия вашего спокойствия. Все необходимые функции, самое надежное соединение и кристально чистый звук, а также успокаивающий свет ночника для вас и вашего малыша. Узнать обо всех преимуществах

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      Самая надежная забота о вашем малыше

      Необходимая каждой маме связь с малышом

      • Aбсолютно конфиденциальное соединение
      • Ночник
      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон до 300 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*, вне помещения — до 300 метров*.

      Родительский блок поддерживает работу от электросети и батарей

      Родительский блок поддерживает работу от электросети и батарей

      Родительский блок идеально работает при подключении к электросети. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания для беспроводного использования родительского блока. Можно использовать две обычных щелочных батареи R6 1,5 В типа AA или два аккумулятора R6 1,2 В типа AA.

      Увеличенное время работы: до 24 часов

      Увеличенное время работы: до 24 часов

      Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

      Успокаивающий свет ночника

      Если малыш не может успокоиться перед сном, включите ночник, и приглушенный свет поможет ребенку заснуть быстрее.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Технология DECT
        Да
        Энергосберегающий режим Smart ECO
        Да
        Индикация соединения и рабочего диапазона
        Да
        Световая индикация звука
        5 светодиодных индикаторов
        Регулировка громкости, индикация звука
        Да
        Успокаивающий свет ночника
        Да
        Рабочий диапазон в помещении
        50 м
        Рабочий диапазон вне помещения
        300 метров

      • Питание

        Время автономной работы
        24 часа
        Питание
        • 120 В (США)
        • 220 - 240 В

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да
        Количество каналов
        120

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Технические характеристики

        Диапазон рабочих температур (°C)
        10—40 °C
        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220 x 156 x 56  миллиметра

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Инструкция по эксплуатации
        Да

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          • Рабочий диапазон радионяни зависит от окружающих условий и наличия помех.
          • Для монитора не предусмотрена функция зарядки.

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