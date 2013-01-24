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    Philips Avent Audio Monitors

    Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

    SCD501/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною Найбільш надійний зв’язок із дитиною
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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      SCD501/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова система контролю за дитиною DECT SCD501/00 забезпечує цілковиту впевненість завдяки наявності основних функцій будь-якої системи контролю за дитиною. Найнадійніший зв’язок із надзвичайно чітким звуком і заспокійливим нічником для Вас і Вашої дитини. Переглянути усі переваги

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        Audio Monitors

        Audio Monitors

        Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найбільш надійний зв’язок із дитиною

        Важливий зв’язок із дитиною

        • Абсолютний приватний зв’язок
        • Нічне освітлення
        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

        Енергоощадний розумний екорежим

        Енергоощадний розумний екорежим

        Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Ви завжди знатимете, коли Ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

        Батьківський блок повідомить Вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб Ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

        Робочий діапазон: до 300 метрів*

        Робочий діапазон: до 300 метрів*

        Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м*.

        Батьківський блок працює від електромережі та батарей

        Батьківський блок працює від електромережі та батарей

        Батьківський блок ідеально працює від електромережі. Для додаткової мобільності можна також вставити батареї, щоб використовувати батьківський блок у бездротовий спосіб. Можна вставити дві звичайні лужні батареї 1,5 В R6 AA або дві акумуляторні батареї 1,2 В R6 AA.

        Тривалий час роботи: до 24 год.

        Невеликий батьківський блок подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

        Заспокійливе нічне освітлення

        Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечку, вона може бути неспокійною. Допоможіть їй заспокоїтися, увімкнувши нічник із м’яким помірним світлом.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          Частотний діапазон
          DECT
          Час роботи від батарей (год.)
          24 години
          Живлення
          • 120 В (США)
          • 220–240 В
          Заспокійливе нічне освітлення
          Так
          Робочий діапазон у приміщенні до
          50 м
          Індикація з’єднання та перебування у робочому діапазоні
          Так
          Робочий діапазон на вулиці до
          300 метрів

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Кількість каналів
          120
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Технічні характеристики

          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220 x 156 x 56  мм
          Робоча температура °C
          10–40 °C

        • Характеристики

          Технологія DECT
          Так
          Енергоощадний розумний екорежим
          Так
          Індикатори появи звуку
          5 світлодіодних індикаторів
          Регулювання гучності та активація звуку
          Так

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            • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.
            • Ця система не має функції заряджання.

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