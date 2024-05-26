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Нічне освітлення
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
4.7
з 5
140
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Віола
26/05/2024
Україна
Гарантія мого спокою
Після першого місяца народження, я зрозуміла, що мені дуже потрібна радіоняня. Живемо у приватному будинку, і тепер я спокійно можу займатися справами та виходити на двір. Дуже чіткий звук, і чути мельчайший шорох. Є приємний заспокійливий нічничок, і не треба додаткового світла у кімнаті. Від усього сердця, дякую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential SCD502/26 Радіоняня
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Essential SCD502/26 Радіоняня
Malinka91
05/11/2021
Україна
Чудовий зв‘язок
Висока якість зв‘язку, класно що є заспокійливі мелодії та світло.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Geely
29/06/2021
Україна
Вцілому задоволена
Чудова радіоняня, хоча є кілька недоліків, як на мене. Батьківський блок не завжди зручно носити, не має шнурівки, або хоча б місця де можна було її причепити. Дитячий блок живиться лише від мережі. Все інше супер. Чудова якість сигналу, великий радіус діїї, чутливий мікрофон і нічого зайвого.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Audio Monitors SCD502/52 Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.
Ця система не має функції заряджання.