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    • Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше Самая надежная забота о вашем малыше
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      Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

      SCD506/52

      Общая оценка / 5
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      Самая надежная забота о вашем малыше

      Радионяни Avent с технологией DECT позволят вам всегда чувствовать себя рядом с ребенком, даже если вас нет в комнате. Надежное соединение, улучшенная передача кристально чистого звука*, успокаивающий свет ночника и воспроизведение колыбельных.

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      Philips Avent Audio Monitors Цифровая радионяня

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      Audio Monitors
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      Audio Monitors

      Цифровая радионяня

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      Самая надежная забота о вашем малыше

      Полное спокойствие во время сна вашего ребенка

      • Aбсолютно конфиденциальное соединение
      • Ночник и колыбельные
      • Функция обратной связи
      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех и 100 % конфиденциальность

      Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других радионянь, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Кристально чистое звучание благодаря технологии DECT

      Вы услышите даже тихий смех, малейший шорох и звук икоты с идеальной четкостью. Цифровая технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) обеспечивает кристально чистый звук высокого качества, чтобы вы могли всегда слышать малыша.

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Световые индикаторы уровня звука оповещают о появлении шума в комнате малыша

      Индикаторы включаются и показывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке звук отключен.

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Информация о подключении и рабочем диапазоне

      Если радионяня находится за пределами рабочего диапазона или разряжена, родительский блок оповестит вас об этом, чтобы вы всегда находились на связи с малышом.

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон до 330 метров*

      Рабочий диапазон в помещении — до 50 метров*. Вне помещения — до 330 метров*.

      Родительский блок с аккумулятором

      Родительский блок с аккумулятором

      Родительский блок с аккумулятором можно устанавливать в любой комнате.

      Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

      Успокойте малыша, поговорив с ним через видеоняню

      Иногда все, что нужно малышу, — это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции вы сможете связаться с малышом из любой части дома, просто нажав кнопку.

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Энергосберегающий режим Smart ECO

      Уникальный режим Smart ECO автоматически снижает мощность передачи и продлевает срок службы батареи. Чем ближе устройство расположено к ребенку, тем меньше энергии тратится на обеспечение надежного соединения (недоступно для США и Канады).

      Увеличенное время работы: до 24 часов

      Компактный родительский блок с беспроводной связью, не требующий подзарядки в течение 24 часов, обеспечивает свободу перемещения. Время работы зависит от типа батарей, а также частоты и продолжительности использования родительского блока с элементами питания.

      Успокаивающее действие

      Спокойная колыбельная и мягкий приглушенный свет ночника помогут убаюкать малыша.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        DECT
        Автоматический выбор канала
        Да
        Количество каналов
        120

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Настройка чувствительности
        Да
        Индикаторы громкости
        Да

      • Аксессуары

        Руководство пользователя
        Да
        Адаптер перем./пост. тока
        Да
        Шейный ремешок
        Да
        Батарейки
        Да
        Зарядная база для родительского блока
        Нет
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Мощность

        Время автономной работы
        24 часа
        Питание
        • 120 В (США)
        • 220 - 240 В

      • Технические характеристики

        Диапазон температур для хранения
        10 - 40  °C
        Диапазон рабочих температур (°C)
        10—40 °C

      • Особенности

        Мягкий свет ночника
        Да
        Технология DECT
        Да
        Рабочий диапазон в помещении
        50 м
        Энергосберегающий режим Smart ECO
        Да
        Рабочий диапазон вне помещения
        330 метров
        Функция обратной связи
        Да
        Колыбельные
        Да
        Световая индикация звука
        5 светодиодных индикаторов
        Регулировка громкости, индикация звука
        Да

      • Логистические данные

        Размеры F-box (В x Ш x Г)
        220 x 156 x 94  миллиметра

      • Этапы взросления

        Этап
        • Беременность
        • 0–6 месяцев

      Badge-D2C

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      • Улучшенное качество звучания по сравнению с радионяней SCD505 DECT
      • Рабочий диапазон видеоняни зависит от окружающих условий и наличия помех.
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