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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

      SCD506/52

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Наша нова цифрова система контролю за дитиною Avent із технологією DECT дає Вам впевненість відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із покращеним надчітким звуком*, заспокійливим нічником і колисковими.

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      Philips Avent Audio Monitors Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

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      Audio Monitors
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      Audio Monitors

      Cистема контролю за дитиною з технологією DECT

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      Найбільш надійний зв’язок із дитиною

      Цілковитий спокій, коли дитина спить

      • Абсолютний приватний зв’язок
      • Нічник і колискові
      • Двосторонній зв’язок
      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод та абсолютну приватність

      Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Чудовий чіткий звук завдяки технології DECT

      Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлова індикація рівня звуку сигналізує про шум у дитячій кімнаті

      Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

      Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії і підключена

      Батьківський блок повідомить вам, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон: до 330 метрів*

      Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок можна заряджати

      Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

      Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

      Енергоощадний розумний екорежим

      Енергоощадний розумний екорежим

      Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).

      Тривалий час роботи: до 24 год.

      Невеликий батьківський блок із можливістю заряджання подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.

      Втішає і заспокоює

      Допомагає заспокоїти Вашу дитину увімкненням м’якого помірного світла і ніжних колискових.

      Технічні характеристики

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Частотний діапазон
        DECT
        Автоматичний вибір каналу
        Так
        Кількість каналів
        120

      • Зручність

        Індикація розрядження батареї
        Так
        Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
        Так
        Індикація заряду батареї
        Так
        Регулятор чутливості
        Так
        Регулятор гучності
        Так
        Індикатори рівня звуку
        Так

      • Аксесуари

        Адаптер змінного/постійного струму
        Так
        Посібник користувача
        Так
        Шнурочок для носіння на шиї
        Так
        Батареї
        так
        Зарядна платформа для батьківського блока
        Ні
        Короткий посібник
        Так

      • Потужність

        Час роботи від батарей (год.)
        24 години
        Живлення
        • 120 В (США)
        • 220–240 В

      • Технічні характеристики

        Діапазон температури зберігання
        10–40  °C
        Робоча температура °C
        10–40 °C

      • Характеристики

        Заспокійливе нічне освітлення
        Так
        Технологія DECT
        Так
        Робочий діапазон у приміщенні до
        50 м
        Енергоощадний розумний екорежим
        Так
        Робочий діапазон на вулиці до
        330 м
        Двосторонній зв’язок
        Так
        Колискові
        Так
        Індикатори появи звуку
        5 світлодіодних індикаторів
        Регулювання гучності та активація звуку
        Так

      • Логістичні дані

        Розміри коробки F (Ш x В x Г)
        220 x 156 x 94  мм

      • Етапи розвитку

        Етап
        • Вагітність
        • 0–6 місяців

      Badge-D2C

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      • Покращена якість звуку у порівнянні з цифровою системою контролю за дитиною SCD505 з технологією DECT
      • Робочий діапазон системи контролю за дитиною різниться залежно від оточення і факторів, які створюють перешкоди.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
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      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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