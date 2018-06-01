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SCD506/52
Найбільш надійний зв’язок із дитиною
Наша нова цифрова система контролю за дитиною Avent із технологією DECT дає Вам впевненість відчуття перебування поряд із дитиною, навіть коли Ви в іншій кімнаті. Найбільш надійний зв’язок із покращеним надчітким звуком*, заспокійливим нічником і колисковими.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Cистема контролю за дитиною з технологією DECT
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Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших радіо- чи відеосистем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож ви можете бути певні, що лише ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications – технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб ви завжди чули свою дитину.
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.
Батьківський блок повідомить вам, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишались за зв’язку з дитиною.
Робочий діапазон у приміщенні: 50 м*. Робочий діапазон надворі: 330 м*.
Батьківський блок із можливістю заряджання дозволяє Вам переміщатися по будинку і біля нього.
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
Унікальний розумний екорежим автоматично зменшує потужність передачі сигналу і збільшує строк служби батареї. Що ближче Ви до дитини, то менше енергії потрібно для відмінного зв’язку (недоступно у США та Канаді).
Невеликий батьківський блок із можливістю заряджання подарує Вам свободу бездротової роботи до 24 годин без перезаряджання. Однак це залежить від типу батарей, що використовуються, а також частоти й тривалості використання батьківського блока із живленням від батарей.
Допомагає заспокоїти Вашу дитину увімкненням м’якого помірного світла і ніжних колискових.
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Потужність
Технічні характеристики
Характеристики
Логістичні дані
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