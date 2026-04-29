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Philips Avent Цифровая радионяня

Больше не доступен

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Philips AventЦифровая радионяня

SCD510/00

Philips Avent Цифровая радионяня

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 2 MB
  • 20 October 2020

Краткое руководство

  • PDF файл, 890.4 kB
  • 20 October 2020

Ответы на часто задаваемые вопросы

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