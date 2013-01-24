Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Впевненість завдяки надчіткому звуку
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Впевненість завдяки надчіткому звуку
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
Впевненість завдяки надчіткому звуку
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Впевненість завдяки надчіткому звуку
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги
Система контролю за дитиною DECT
Ціна магазину Philips
Усього:
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.
Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку
Завдяки діапазону 330 м Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.
Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.
Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.
М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася
Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук вимкнено.
Фіксатор на поясі забезпечує більшу мобільність удома та поза ним
Тюнер/Прийом/Передача
Зручність
Аксесуари
Зручність
Технічні характеристики