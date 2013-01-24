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    Philips Avent

    Система контролю за дитиною DECT

    SCD510/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Впевненість завдяки надчіткому звуку Впевненість завдяки надчіткому звуку Впевненість завдяки надчіткому звуку
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      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      SCD510/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Система контролю за дитиною DECT

      Впевненість завдяки надчіткому звуку

      Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою системою контролю за дитиною DECT Philips Avent SCD510/00 – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті. Переглянути усі переваги

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        Система контролю за дитиною DECT

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Впевненість завдяки надчіткому звуку

        Жодних турбот завдяки технології DECT

        • Надчіткий звук
        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

        Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

        Впевненість завдяки надчіткому звуку

        Впевненість завдяки надчіткому звуку

        Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

        До 24 годин роботи без перезаряджання

        До 24 годин роботи без перезаряджання

        Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує Вам свободу безпровідної роботи без перезаряджання до 24 годин.

        Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

        Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення

        Дає змогу регулювати звук і гучність, тож Ви почуєте і гиготіння, і лепет, і гикавку

        Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

        Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

        Завдяки діапазону 330 м Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.

        Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

        Знайте завжди, коли Ви на зв’язку

        Батьківський блок системи контролю за дитиною Philips Avent подасть сигнал у разі низького рівня заряду чи виходу за межі діапазону.

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Залишайтеся на зв’язку, відповідаючи дитині

        Іноді все, що потрібно Вашій дитині, це заспокійливий звук Вашого голосу. Одним натисненням Ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв’язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        М’яке світло заспокоїть дитину, що прокинулася

        Світлодіодні індикатори рівнів шуму

        Світлодіодні індикатори рівнів шуму

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук вимкнено.

        Фіксатор на пояс для зручного використання в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на пояс для зручного використання в режимі "вільні руки"

        Фіксатор на поясі забезпечує більшу мобільність удома та поза ним

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Час роботи від батареї
          24  годин(-и)
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          Живлення
          220–240  В
          Кількість каналів
          120
          Час зарядження
          8  годин(-и)

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Діапазон робочої температури
          10–40  °C
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Живлення
          120 В (США)
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так

        • Аксесуари

          Фіксатор
          Так
          Частотний діапазон
          DECT
          Батареї
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Зручність

          Регулятор чутливості
          Так
          Адаптер змінного/постійного струму
          Так
          DFU / посібник користувача
          Так

        • Технічні характеристики

          Діапазон температури зберігання
          10–40  °C
          Розміри коробки F (Ш x В x Г)
          220 x 156 x 94  мм

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