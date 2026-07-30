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  • Оптимальная температура, максимальный комфорт
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт
  • Оптимальная температура, максимальный комфорт

Больше не доступен

Philips AventЦифровая радионяня

SCD520/00

Оптимальная температура, максимальный комфорт
Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Отсутствие помех гарантируется технологией DECT

Оптимальная температура, максимальный комфорт

  • Оповещение о температуре

Технология DECT гарантирует отсутствие помех

Технология DECT гарантирует отсутствие помех

Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

Кристально чистый звук повышает уверенность

Кристально чистый звук повышает уверенность

Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. В США и Канаде данное изделие доступно только с температурной шкалой Фаренгейта.