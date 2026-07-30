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Больше не доступен
SCD520/00
Оповещение о температуре
Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.
Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время
С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
В США и Канаде данное изделие доступно только с температурной шкалой Фаренгейта.