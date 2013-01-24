Следите за температурой в комнате малыша

Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры может сделать ребенка беспокойным. Специальный электронный датчик температуры немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.