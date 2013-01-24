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    Philips Avent

    Цифровая радионяня

    SCD520/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Оптимальная температура, максимальный комфорт Оптимальная температура, максимальный комфорт Оптимальная температура, максимальный комфорт
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      Philips Avent Цифровая радионяня

      SCD520/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Оптимальная температура, максимальный комфорт

      Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Цифровая радионяня

      Оптимальная температура, максимальный комфорт

      Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      Оптимальная температура, максимальный комфорт

      Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая радионяня

      Оптимальная температура, максимальный комфорт

      Благодаря новой серии радионянь Philips Avent с технологией DECT вы можете спокойно отдыхать, зная, что с вашим ребенком все в порядке, даже если вы находитесь в другой комнате. Узнать обо всех преимуществах

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        Цифровая радионяня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Оптимальная температура, максимальный комфорт

        Отсутствие помех гарантируется технологией DECT

        • Оповещение о температуре
        Технология DECT гарантирует отсутствие помех

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех

        Технология DECT гарантирует отсутствие помех от любых других передающих устройств, например, других устройств радионяни, беспроводных и сотовых телефонов. Шифрование данных предоставляет защищенное и конфиденциальное соединение, поэтому вы будете единственным, кто будет слышать ребенка.

        Кристально чистый звук повышает уверенность

        Кристально чистый звук повышает уверенность

        Возможно услышать малейший смешок, бульканье воды и икоту с идеально чистым звуком. Технология DECT обеспечивает высокое качество и кристально чистый звук, чтобы вы могли слышать ребенка в любое время

        Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

        Очень большой диапазон работы для возможности свободного передвижения

        С диапазоном работы 330 м, креплением для ремня и шейным ремешком вы можете свободно передвигаться внутри и рядом с домом

        До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

        До 24 часов непрерывной работы перед подзарядкой

        Небольшой перезаряжаемый родительский блок позволяет свободно перемещаться, благодаря беспроводной связи и отсутствию необходимости подзарядки в течение 24 часов.

        Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

        Светящийся индикатор, сигнализирующий об уровнях шума

        Индикаторы начинают светиться, чтобы указать уровень шума, исходящий из детской. Даже при отключении родительского блока вибрирующий звуковой сигнал предупреждает о достижении допустимого уровня звука.

        Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

        Выберите оптимальный уровень звука, соответствующий вашему окружению.

        Настройка уровня звука и уровня громкости таким образом, чтобы слышать любой смешок, бульканье воды и икоту

        Постоянный контроль сигнала

        Постоянный контроль сигнала

        Родительский блок радионяни Philips Avent оповестит вас о низком заряде батареи или о том, что вы находитесь вне радиуса действия

        Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

        Дистанционное включение ночного света и колыбельных песен

        При укладывании ребенок может какое-то время оставаться беспокойным. Мягкий свет ночника поможет подготовить малыша ко сну. Функцию можно включить на родительском или детском блоке (удаленный доступ недоступен в США). Нет ничего лучше нежной колыбельной песни, чтобы успокоить ребенка. Находясь в любой комнате дома, выберите одну из пяти мелодий, под которую ваш малыш спокойно заснет (функция удаленного включения недоступна в США и Канаде).

        Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

        Оставайтесь на связи с ребенком с помощью возможности передачи голоса

        Иногда все, что нужно малышу - это успокаивающий звук вашего голоса. С помощью этой важной функции, нажав на кнопку, вы сможете связаться с малышом из любой части дома.

        Следите за температурой в комнате малыша

        Следите за температурой в комнате малыша

        Ребенок не может регулировать температуру тела, как это можете вы, поэтому небольшое изменение температуры может сделать ребенка беспокойным. Специальный электронный датчик температуры немедленно предупредит вас с помощью цифрового дисплея на родительском блоке, если в детской комнате станет слишком жарко или слишком холодно.

        Технические характеристики

        • Тюнер/прием/передача

          Автоматический выбор канала
          Да
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          Время работы от батарей
          24  часов
          Источник питания
          220–240  В
          Количество каналов
          120
          Время зарядки
          8  часов

        • Технические характеристики

          Диапазон температур для работы
          10 - 40  °C
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Источник питания
          120 В (США)
          Регулировка громкости
          Да
          Индикаторы громкости
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          DECT
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Батарейки
          Да
          Шейный ремешок
          Да
          Зарядная база для родительского блока
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Комфорт

          Настройка чувствительности
          Да
          Адаптер перем./пост. тока
          Да
          Руководство/инструкция по эксплуатации
          Да

        • Логистические данные

          Размеры F-box (В x Ш x Г)
          220 x 156 x 94  миллиметра
          Диапазон температур для хранения
          10 - 40  °C

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            • В США и Канаде данное изделие доступно только с температурной шкалой Фаренгейта.

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