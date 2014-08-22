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  • Відповідна температура, повний комфорт
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  • Відповідна температура, повний комфорт
  • Відповідна температура, повний комфорт
  • Відповідна температура, повний комфорт

Більше не доступний

Philips AventСистема контролю за дитиною DECT

SCD520/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Відповідна температура, повний комфорт
Насолоджуйтеся цілковитим спокоєм із новою лінійкою систем контролю за дитиною DECT Philips Avent – розслабтесь та будьте певні в тому, що з Вашою дитиною все добре, навіть коли Вас немає поруч у кімнаті.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Жодних турбот завдяки технології DECT

Відповідна температура, повний комфорт

  • Попередження про температуру

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод

Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.

Впевненість завдяки надчіткому звуку

Впевненість завдяки надчіткому звуку

Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.

Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

Надзвичайно великий діапазон для цілковитої мобільності

Завдяки діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 

      1. Цей виріб доступний у США та Канаді лише з налаштуваннями в одиницях Фаренгейта.