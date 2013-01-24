Нічне освітлення та колискові з дистанційним керуванням

Коли Ви вперше покладете дитину в ліжечко, вона може бути неспокійною. Заспокойте малюка та вкладіть його до сну за допомогою теплого м’якого нічного освітлення. Його можна ввімкнути з батьківського або дитячого блока. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США). Лагідна колискова як ніщо інше допоможе заспокоїти неспокійну дитину. Ви можете з будь-якої точки в домі обрати одну з 5 заспокійливих мелодій, яка швидко і без зусиль приспить дитину. (Функція дистанційного увімкнення недоступна у США та Канаді).