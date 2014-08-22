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Більше не доступний
Попередження про температуру
Технологія DECT гарантує повну відсутність перешкод із будь-якого іншого передавального пристрою, тобто інших систем контролю за дитиною, бездротових та стільникових телефонів. Кодування даних забезпечує надійний і конфіденційний зв’язок, тож Ви можете бути певні, що лише Ви чуєте свою дитину.
Почуйте кожне ледь чутне гиготіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Технологія DECT (технологія вдосконаленого цифрового бездротового телезв’язку) забезпечує високу якість, чіткий звук, щоб Ви завжди чули свою дитину.
Завдяки діапазону 330 м, кліпсі на пояс і шнурочку для носіння на шиї Ви зможете цілком вільно пересуватися як удома, так і поблизу дому.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
Цей виріб доступний у США та Канаді лише з налаштуваннями в одиницях Фаренгейта.