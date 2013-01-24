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Philips Avent

Цифровая видеоняня

SCD603/00
Avent
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Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом Необходимая каждой маме связь с малышом
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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    SCD603/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Цифровая видеоняня

    Необходимая каждой маме связь с малышом

    Видеоняня SCD603 обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Устройство дает возможность не только слышать, но и видеть малыша днем и ночью. Эта портативная видеоняня с рабочим диапазоном 150 м невероятно удобна в использовании. Узнать обо всех преимуществах

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      Необходимая каждой маме связь с малышом

      Возможность слышать и видеть малыша из любой комнаты дома

      • Цветной экран 2,4"
      Автоматическая система инфракрасного ночного видения

      Автоматическая система инфракрасного ночного видения

      Система инфракрасного ночного видения автоматически включается в темноте

      Диапазон до 150 метров*

      Диапазон до 150 метров*

      * Рабочий диапазон в помещении — до 30 метров, вне помещения — до 150 метров

      Возможность крепления детского блока на стену

      Возможность крепления детского блока на стену

      Возможность крепления детского блока на стену для выбора оптимального положения

      Резервный аккумулятор на случай сбоев в электросети

      Резервный аккумулятор в блоке ребенка позволяет оставаться на связи в случае сбоя питания

      Родительский блок с аккумулятором

      Родительский блок с аккумулятором для удобства при перемещении по дому

      Выбирайте колыбельные дистанционно

      Чтобы убаюкать малыша, вы можете выбрать колыбельную дистанционно

      Мягкий свет ночника

      Мягкий свет ночника поможет успокоить малыша

      Режим включения по звуку голоса

      Если малыш заплачет, экран и звук включатся автоматически

      Технические характеристики

      • Особенности

        Цифровая технология видеонаблюдения
        Да
        ЖК-видеоэкран
        цветной, 2,4"
        Диапазон до
        150 м
        Автоматический выбор канала
        Да
        Perfect Clear Sound
        Да
        Световая индикация звука
        5x
        Зарядки хватает на всю ночь
        Да
        Индикатор и оповещение о низкой зарядке
        Да
        Индикатор и оповещение о наличии соединения
        Да
        Индикация уровня звука
        Да
        Отключение и регулировка звука
        Да
        Стиль меню
        Текст
        # Языки
        1
        Голосовое включение экрана
        Да
        Функция ночного видения с автоматическим управлением
        Да
        Управление яркостью
        Да
        Резервное питание от батарей
        Да
        Ручной родительский блок
        Да
        Родительский блок с аккумулятором
        Да
        Клипса для крепления к поясу
        Да
        Ремешок на шею
        Да
        Крепление на стене
        Да
        Ночник
        Да
        Колыбельные
        Да

      • Питание

        Источник питания
        220–240  В
        Источник питания
        • 120 В (США)
        • 110—240 В (Бразилия)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазон частот
        2,4 ГГц
        Автоматический выбор канала
        Да

      • Аксессуары

        Клипса для крепления к поясу
        Клипса для крепления к поясу обеспечивает свободу рук и передвижения.
        Инструкция по эксплуатации
        Да
        Краткое руководство пользователя
        Да

      • Комфорт

        Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор заряда аккумулятора
        Да
        Индикатор питания
        Да
        Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
        Да
        Регулировка громкости
        Да
        Индикаторы громкости
        Да
        Ночник
        Да
        Крепление на стене
        Да

      • Этапы взросления

        Возраст
        • Беременность
        • 0–6 месяцев
        • 6–12 месяцев

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