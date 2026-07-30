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Больше не доступен
SCD610/00
Поддерживает 4 камеры
Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома
Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.
Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.