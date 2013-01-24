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    Philips Avent

    Цифровая видеоняня

    SCD610/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
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      Philips Avent Цифровая видеоняня

      SCD610/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 4,399.00грн
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      Philips Avent Цифровая видеоняня

      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Рекомендуемая розничная цена: 4,399.00грн
      Найти похожие продукты

      Philips Avent Цифровая видеоняня

      Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

      Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом. Узнать обо всех преимуществах

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        Цифровая видеоняня

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

        Наблюдение днем и ночью в любой комнате дома

        • Поддерживает 4 камеры
        Радиус действия 150 м

        Радиус действия 150 м

        Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома

        ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

        ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

        Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.

        Автоматический выбор канала

        Автоматический выбор канала

        Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.

        Автоматическое включение экрана

        Автоматическое включение экрана

        Автоматическое включение экрана при возникновении шума в комнате ребенка. Регуляторы звука и яркости позволяют с легкостью увидеть ребенка.

        Возможность подключения до четырех камер

        Возможность подключения до четырех камер

        Предусмотрено все до мелочей. Наличие нескольких камер позволяет следить за малышом в разных комнатах. К устройству можно подключить до четырех дополнительных камер SCD609.

        Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

        Индикаторы связи между блоками и низкого заряда батарей

        Оповещение о наличии связи между блоками. Зеленый цвет индикатора показывает, что связь есть, а мигающий красный говорит о том, что соединение отсутствует.

        Индикация уровня звука

        Индикация уровня звука

        Индикаторы включаются и указывают уровень громкости звука в детской комнате, даже если на родительском блоке громкость отключена.

        Камера для настенного монтажа

        Камера для настенного монтажа

        Всегда качественное изображение. Установите камеру на стене с помощью удобного настенного кронштейна.

        Панорамный вид и изменение масштаба

        Панорамный вид и изменение масштаба

        Благодаря 2-кратному оптическому увеличению и панорамированию вы не упустите ни одного движения малыша.

        Технические характеристики

        • Особенности

          # Языки
          2
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев
          Автоматический выбор канала
          Да
          Цифровая технология видеонаблюдения
          Да
          Регулируемая чувствительность к звуку
          Да
          ЖК-видеоэкран
          цветной, 2,4"
          Источник питания
          220–240  В
          Диапазон до
          150 м
          Автоматический выбор канала
          Да
          Perfect Clear Sound
          Да
          Конфиденциальное соединение
          Да
          Зарядки хватает на всю ночь
          Да
          Индикатор и оповещение о низкой зарядке
          Да
          Клипса для крепления к поясу
          Да
          Индикатор и оповещение о наличии соединения
          Да
          Индикация уровня звука
          Да
          Отключение и регулировка звука
          Да
          Стиль меню
          Текст
          Голосовое включение экрана
          Да
          Функция ночного видения с автоматическим управлением
          Да
          Управление яркостью
          Да
          Подключение дополнительных камер
          4 камеры
          Цифровой зум
          Да
          Панорамирование
          Да
          Ручной родительский блок
          Да
          Родительский блок с аккумулятором
          Да
          Ремешок на шею
          Да

        • Комфорт

          Индикатор питания
          Да
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да
          Автоматическое предупреждение выхода из диапазона
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Источник питания
          120 В (США)
          Регулировка громкости
          Да
          Крепление на стене
          Да
          Индикаторы громкости
          Да

        • Тюнер/прием/передача

          Диапазон частот
          2,4 ГГц
          Инструкция по эксплуатации
          Да
          Краткое руководство пользователя
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер перем./пост. тока
          Да

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