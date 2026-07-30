КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
  • Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

Больше не доступен

Philips AventЦифровая видеоняня

SCD610/00

Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом
Видеоняня оснащена цифровой технологией, которая обеспечивает надежную связь между вами и малышом.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Наблюдение днем и ночью в любой комнате дома

Самое удобное портативное устройство для связи с Вашим малышом

  • Поддерживает 4 камеры

Радиус действия 150 м

Радиус действия 150 м

Благодаря рабочему диапазону 150 м вы всегда будете на связи с малышом — в любой комнате дома

ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

ЖК-экран 2,4 дюйма с ночным и дневным режимами

Наблюдайте за ребенком и днем, и ночью: в дневном режиме вы видите на экране полноцветное изображение, а в ночном — черно-белое ИК-изображение.

Автоматический выбор канала

Автоматический выбор канала

Слушайте только своего малыша. Эта радионяня может одновременно переключаться между 120 каналами, поэтому связь будет защищена от помех.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 