Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Philips Avent

    Цифрова система відеоконтролю за дитиною

    SCD610/00
    Avent
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    Avent
    • Найбільш портативний зв’язок із дитиною Найбільш портативний зв’язок із дитиною Найбільш портативний зв’язок із дитиною
      -{discount-value}

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      SCD610/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Найбільш портативний зв’язок із дитиною

      Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 4,399.00грн
      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      Найбільш портативний зв’язок із дитиною

      Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

      Найбільш портативний зв’язок із дитиною

      Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 4,399.00грн
      Знайти подібні вироби

      Philips Avent Цифрова система відеоконтролю за дитиною

      Найбільш портативний зв’язок із дитиною

      Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. baby-monitors

        Купіть комплект і зекономте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне для в одній покупці

        Ціна комплекту

        Skip this

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Цифрова система відеоконтролю за дитиною

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Найбільш портативний зв’язок із дитиною

        Денне та нічне бачення – у всьому будинку

        • Сумісність із 4 камерами
        Робочий діапазон: 150 м

        Робочий діапазон: 150 м

        Залишайтеся на зв’язку з дитиною в будинку завдяки діапазону 150 м

        РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

        РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

        Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі. Повноцінне кольорове зображення вдень та інфрачервоне чорно-біле вночі.

        Автоматичний вибір каналу

        Автоматичний вибір каналу

        Чуйте свою дитину і більш нічого. Ваша система одночасно перемикається на один із 120 каналів, щоб запобігти будь-яким перешкодам для зв’язку.

        Автоматична активація екрана

        Автоматична активація екрана

        Екран автоматично вмикається в разі виявлення шуму в дитячій кімнаті. Регулятор гучності та яскравості дає змогу добре бачити дитину.

        Можливість використання чотирьох камер

        Можливість використання чотирьох камер

        Передбачено все. Якщо у Вас буде більше, ніж одна камера, Ви зможете спостерігати за пересуванням дитини з кімнати в кімнату. Можна використовувати до чотирьох камер SCD609.

        Індикатори з’єднання та низького заряду

        Індикатори з’єднання та низького заряду

        Перевіряйте з’єднання системи. Зелений індикатор свідчить, що з’єднання встановлено, блимання червоного індикатора повідомляє про розірвання зв’язку.

        Індикатори рівня звуку

        Індикатори рівня звуку

        Світлові індикатори вказують на рівень звуку в дитячій кімнаті, навіть якщо звук батьківського блока вимкнено.

        Камера, яку можна встановити на стіні

        Камера, яку можна встановити на стіні

        Ви будете добре бачити свою дитину. Встановіть систему на стіні за допомогою простого настінного кріплення.

        Масштабування і панорамування

        Масштабування і панорамування

        Уважно спостерігайте за тим, що робить Ваша дитина, завдяки функції оптичного панорамування та масштабування.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Кількість мов
          2
          Цифрова відеотехнологія
          Так
          Етап
          • Вагітність
          • 0–6 місяців
          • 6–12 місяців
          Живлення
          220–240  В
          РК-екран для відео
          2,4 дюйма, кольоровий
          Регульована чутливість звуку
          Так
          Робочий діапазон до
          150 метрів
          Автоматичний вибір каналу
          Так
          Чудовий чіткий звук
          Так
          Приватний зв’язок
          Так
          Використання впродовж ночі без потреби заряджання
          Так
          Індикація і попередження про низький заряд
          Так
          Індикація і попередження про з’єднання
          Так
          Фіксатор на пояс
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Вимкнення і регулювання гучності
          Так
          Стиль меню
          Телетекст
          Екран із активацією голосом
          Так
          Автоматичне нічне бачення для контролю
          Так
          Регулятор яскравості
          Так
          Під’єднання більше однієї камери
          4 камери
          Цифрове масштабування
          Так
          Функція панорамування
          Так
          Портативний батьківський блок
          Так
          Батьківський блок можна заряджати
          Так
          Шнурочок для носіння на шиї
          Так

        • Зручність

          Індикація розрядження батареї
          Так
          Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону
          Так
          Індикація увімкнення живлення
          Так
          Індикація заряду батареї
          Так
          Живлення
          120 В (США)
          Регулятор гучності
          Так
          Індикатори рівня звуку
          Так
          Можливість монтування на стіні
          Так

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          Так
          Частотний діапазон
          2,4 ГГц
          Короткий посібник
          Так

        • Аксесуари

          Адаптер змінного/постійного струму
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Перейти до Центру обслуговування клієнтів

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips