Zacznę od POZYTYWÓW: bardzo fajny design, bardzo dobra jakość obrazu i dźwięku, możliwość ustawienia czułości odbiornika, możliwość przybliżania, no i ta podczerwień dzięki której w całkowitych ciemnościach widać dziecko. Niestety jest też kilka (jak dla nas bardzo uciążliwych) WAD: po pierwsze: CZĘSTE GUBIENIE SYGNAŁU nawet przy minimalnych zakłóceniach jak sieć Wi-Fi w domu. Powiedzmy sobie szczerze, że w dzisiejszych czasach zakłóceń typu telefon, mikrofala czy sieć Wi-Fi nie ma tylko w dziczy. My mieszkamy w dwupiętrowym domu na wsi, a utrata sygnału zdarza się często nawet bez wychodzenia z domu. Druga wada wynika z pierwszej: NIEZNOŚNY DŹWIĘK UTRATY SYGNAŁU. Nie da się go ani odrobiny wyciszyć ani nawet wyłączyć. Oczywiście wiadomym jest, że ma on nas alarmować. Ale gdy odbiornik jest ustawiony przed oczami nie musi mi co chwila krzyczeć, czasem wystarczy tylko ekran alarmowy (który jest czerwony). Zdarzało mi się, że gdy po uśnięciu dziecka ustawiałam kamerę i włączałam odbiornik (aby upewnić się czy wszystko dobrze widać) odbiornik wydawał wtedy ten mega głośny dźwięk który obudziłby zmarłego. Trzecia wada to BRAK MOŻLIWOŚCI MÓWIENIA DO DZIECKA. Słyszymy dziecko ale nie możemy do niego nic powiedzieć. No i na koniec po trzech tyg. korzystania połamał mi się zatrzask smyczy i niestety widać że był bardzo słaby.