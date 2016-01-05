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Більше не доступний
SCD610/00
Сумісність із 4 камерами
Залишайтеся на зв’язку з дитиною в будинку завдяки діапазону 150 м
Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі. Повноцінне кольорове зображення вдень та інфрачервоне чорно-біле вночі.
Чуйте свою дитину і більш нічого. Ваша система одночасно перемикається на один із 120 каналів, щоб запобігти будь-яким перешкодам для зв’язку.
4.2
з 5
6
Відгуки
mariuszko17
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
weronika87
05/01/2016
Polska
zdecydowanie polecam
Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
ela31
21/12/2014
Polska
Rewelacyjny :)
Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.