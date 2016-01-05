КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною
  • Найбільш портативний зв’язок із дитиною

Більше не доступний

Philips AventЦифрова система відеоконтролю за дитиною

SCD610/00

4.2
| (6) Відгуки
Найбільш портативний зв’язок із дитиною
Наша технологія цифрового відеоконтролю за дитиною забезпечує завжди надійний приватний зв’язок із дитиною.
Переглянути всі переваги
brand claim mcc img_03

Рекомендація мам номер один у світі1

Денне та нічне бачення – у всьому будинку

Найбільш портативний зв’язок із дитиною

  • Сумісність із 4 камерами

Робочий діапазон: 150 м

Робочий діапазон: 150 м

Залишайтеся на зв’язку з дитиною в будинку завдяки діапазону 150 м

РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

РК-екран із діагоналлю 2,4 дюйма з денним і нічним баченням

Залишайтеся на зв’язку з дитиною вдень і вночі. Повноцінне кольорове зображення вдень та інфрачервоне чорно-біле вночі.

Автоматичний вибір каналу

Автоматичний вибір каналу

Чуйте свою дитину і більш нічого. Ваша система одночасно перемикається на один із 120 каналів, щоб запобігти будь-яким перешкодам для зв’язку.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.2

з 5

6

Відгуки

4
1

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

05/01/2016

Polska

Polska

zdecydowanie polecam

Niania u nas bardzo dobrze się sprawdza, użytkuję ją od ponad 2 lat i nie zamierzam zaprzestać ;) co prawda bateria już trochę "wysiadła" ale nianię mam włączoną całą noc więc się nie dziwię... i zamówiłam nową baterię ;) największy plus to możliwość wyłączenia ekranu na noc ( przy włączonej niani) - ekran sam się włącza gdy dziecko się porusza:) ogólnie sama niania w sobie jest bardzo przydatna, nie trzeba latać do dziecka i sprawdzać czy jest ok, wszystko widać na monitorku :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

21/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny :)

Odkąd mam tą nianię mogę cały czas kontrolować dziecko. Mam synusia pod stałą kontrolą :) bez biegania co chwila do jego pokoju,a to bardzo ułatwia mi życie i oszczędza czas

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCD610/00 Wideoniania cyfrowa

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році. 