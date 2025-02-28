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SCD953/26
Уверенность всегда и везде
Следите за вашим малышом, где бы вы ни находились, с помощью радионяни с подключением Philips Avent. Наша система безопасного подключения поможет оставаться на связи с малышом через это решение для дома. А в приложении Baby Monitor+ вы сможете просматривать изображение с устройства откуда угодно.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Радионяня с подключением
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Начните работу с устройством сразу после его распаковки благодаря подключенным друг к другу родительскому и детскому блоку. Легко настройте устройство через Wi-Fi или без него и выполните соединение с приложением Baby Monitor+ для удобной работы.
Изображение и звук из детской комнаты в любое время с приложением Philips Avent Baby Monitor+. С помощью Wi-Fi или мобильного Интернета вы сможете следить за малышом и успокаивать его.
Обеспечьте комфортную подсветку детской комнаты со встроенной функцией ночника в детском блоке. Включайте или выключайте, а также регулируйте яркость с родительского блока и в приложении Baby Monitor+.
Наша собственная система безопасного соединения использует несколько зашифрованных каналов связи для связи детского блока с родительским блоком и приложением. Это обеспечивает надежное и конфиденциальное соединение.
Родительский блок с аккумулятором обеспечивает до 12 часов беспроводной работы** и оснащен 4,3-дюймовым цветным дисплеем, чтобы вы могли весь день следить за происходящим в детской комнате, а вечером подключать устройство в сети.
Наша радионяня обеспечивает настоящую двустороннюю связь, и одним нажатием кнопки вы сможете активировать ее, чтобы спеть малышу колыбельную и одновременно с этим услышать, как он смеется.
Детский блок обладает камерой с разрешением Full HD с системой ночного видения и цифровым зумом, которая позволяет получать четкие снимки комнаты вашего малыша в любое время суток.
Родительский блок обеспечивает радиус действия до 400 метров* по всему дому, а приложение Baby Monitor+ с помощью мобильного Интернета или подключения по сети Wi-Fi обеспечивает неограниченный радиус действия в любом месте за его пределами.
Выбирайте из 15 успокаивающих мелодий — от пения птиц и звуков ночной природы до колыбельных, таких как Rock-a-Bye Baby. Записывайте собственные песни и воспроизводите, когда вам хочется, ведь нет ничего лучше для сна, чем голоса родителей.
Оповещения о высокой и низкой температуре помогут поддерживать комфортную температуру в детской комнате. Оптимальная уютная обстановка для крепкого сна.
Особенности
Комфорт
Питание / передача
Поддержка ПО
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