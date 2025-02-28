Уверенность всегда и везде

Следите за вашим малышом, где бы вы ни находились, с помощью радионяни с подключением Philips Avent. Наша система безопасного подключения поможет оставаться на связи с малышом через это решение для дома. А в приложении Baby Monitor+ вы сможете просматривать изображение с устройства откуда угодно.