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      SCD95_EcoOwl_Connected Радионяня с подключением

      SCD953/26

      Общая оценка / 5
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      Уверенность всегда и везде

      Следите за вашим малышом, где бы вы ни находились, с помощью радионяни с подключением Philips Avent. Наша система безопасного подключения поможет оставаться на связи с малышом через это решение для дома. А в приложении Baby Monitor+ вы сможете просматривать изображение с устройства откуда угодно.

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      SCD95_EcoOwl_Connected Радионяня с подключением

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      SCD95_EcoOwl_Connected
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      SCD95_EcoOwl_Connected

      Радионяня с подключением

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      Уверенность всегда и везде

      Присматривайте за малышом дома и за его пределами

      • Камера с разрешением Full HD
      • До 12 часов работы родительского блока
      • Система безопасного соединения
      • Подключение через приложение: Baby Monitor+
      Мгновенное соединение родительского и детского блока

      Мгновенное соединение родительского и детского блока

      Начните работу с устройством сразу после его распаковки благодаря подключенным друг к другу родительскому и детскому блоку. Легко настройте устройство через Wi-Fi или без него и выполните соединение с приложением Baby Monitor+ для удобной работы.

      Камера с разрешением Full HD с системой ночного видения и цифровым зумом

      Камера с разрешением Full HD с системой ночного видения и цифровым зумом

      Изображение и звук из детской комнаты в любое время с приложением Philips Avent Baby Monitor+. С помощью Wi-Fi или мобильного Интернета вы сможете следить за малышом и успокаивать его.

      Приятный сон с успокаивающим ночником

      Приятный сон с успокаивающим ночником

      Обеспечьте комфортную подсветку детской комнаты со встроенной функцией ночника в детском блоке. Включайте или выключайте, а также регулируйте яркость с родительского блока и в приложении Baby Monitor+.

      Создана, чтобы вы всегда были на связи с малышом

      Создана, чтобы вы всегда были на связи с малышом

      Наша собственная система безопасного соединения использует несколько зашифрованных каналов связи для связи детского блока с родительским блоком и приложением. Это обеспечивает надежное и конфиденциальное соединение.

      До 12 часов беспроводной работы родительского блока

      До 12 часов беспроводной работы родительского блока

      Родительский блок с аккумулятором обеспечивает до 12 часов беспроводной работы** и оснащен 4,3-дюймовым цветным дисплеем, чтобы вы могли весь день следить за происходящим в детской комнате, а вечером подключать устройство в сети.

      Одновременно говорите и слушайте

      Одновременно говорите и слушайте

      Наша радионяня обеспечивает настоящую двустороннюю связь, и одним нажатием кнопки вы сможете активировать ее, чтобы спеть малышу колыбельную и одновременно с этим услышать, как он смеется.

      Наблюдайте за каждым покачиванием и слушайте каждое хихиканье

      Наблюдайте за каждым покачиванием и слушайте каждое хихиканье

      Детский блок обладает камерой с разрешением Full HD с системой ночного видения и цифровым зумом, которая позволяет получать четкие снимки комнаты вашего малыша в любое время суток.

      Широкий радиус слышимости до 400 метров вблизи дома и неограниченный радиус за его пределами

      Широкий радиус слышимости до 400 метров вблизи дома и неограниченный радиус за его пределами

      Родительский блок обеспечивает радиус действия до 400 метров* по всему дому, а приложение Baby Monitor+ с помощью мобильного Интернета или подключения по сети Wi-Fi обеспечивает неограниченный радиус действия в любом месте за его пределами.

      Звуки для полного спокойствия

      Звуки для полного спокойствия

      Выбирайте из 15 успокаивающих мелодий — от пения птиц и звуков ночной природы до колыбельных, таких как Rock-a-Bye Baby. Записывайте собственные песни и воспроизводите, когда вам хочется, ведь нет ничего лучше для сна, чем голоса родителей.

      Встроенный термометр

      Встроенный термометр

      Оповещения о высокой и низкой температуре помогут поддерживать комфортную температуру в детской комнате. Оптимальная уютная обстановка для крепкого сна.

      • Особенности

        Режимы подключения
        Прямое подключение (peer-to-peer) и Wi-Fi
        Диапазон мобильного подключения
        Без ограничения, требуется подключение к Интернету
        Диапазон родительского / детского блока
        До 400 метров на улице и 50 метров в помещении
        Разрешение камеры детского блока
        Full HD 1080p
        Размер экрана родительского блока
        4,3-дюймовый цветной ЖК-экран
        Разрешение родительского блока
        480x272
        Функция "Ночное видение"
        Да, автоматически
        Увеличить
        Да, цифровой зум и поворот
        Комнатный термометр
        Да, вкл. оповещения
        Ночник
        Да, вкл. таймер
        Обратная связь
        Да, Talk Back (одновременно говорите и слушайте)
        Колыбельные, успокаивающие звуки и белый шум
        Да, вкл. таймер
        Записывайте свои звуки
        Да, через приложение
        Приложение для телефона (приложение)
        Philips Avent Baby Monitor+
        Операционные системы (приложение)
        iOS 11 и выше, Android 6 и выше

      • Комфорт

        Видеорежим
        Да
        Режим передачи звука
        Да
        Режим ECO
        Да, режим энергосбережения
        Приватный режим
        Да, подключение только через родительский и детский блоки
        Фоновое отслеживание (только приложение)
        Да, вы будете слышать ребенка, если телефон заблокирован или используются другие приложения
        Оповещения
        Да, низкий заряд; потеря соединения; температура; звук; датчик движения
        Крепление на стене
        Да

      • Питание / передача

        Источник питания детского блока
        Только работа от сети
        Источник питания родительского блока
        От аккумулятора и от сети
        Время работа родительского блока от аккумулятора
        12 часов в экорежиме
        Источник питания
        • Адаптер AC/DC 5 В 1 А
        • Вход: 100–240 В/50/60 Гц
        Диапазон частот
        2,4 ГГц

      • Поддержка ПО

        Обновления ПО
        Компания Philips предоставляет актуальные обновления ПО в течение 2 лет с момента приобретения.

      Badge-D2C

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      • До 400 метров на улице и 50 метров в помещении
      • *В экорежиме при полном заряде аккумулятора
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