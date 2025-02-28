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      SCD95_EcoOwl_Connected Підключена система контролю за дитиною

      SCD953/26

      Загальна оцінка / 5
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      Упевненість щоразу й усюди

      Слідкуйте за своєю дитиною з будь-якого місця із системою контролю за дитиною Philips Avent. Наша система надійного зв’язку забезпечує спостереження за малюком будь-де в домі. А за допомогою програми Baby Monitor+ ви можете проконтролювати дитину з будь-якого місця.

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      SCD95_EcoOwl_Connected Підключена система контролю за дитиною

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      SCD95_EcoOwl_Connected
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      SCD95_EcoOwl_Connected

      Підключена система контролю за дитиною

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      Упевненість щоразу й усюди

      Стежте за дитиною вдома та поза ним

      • Камера Full HD
      • Батьківський блок із часом роботи 12 годин
      • Система надійного з’єднання
      • Підключення через додаток: Baby Monitor+
      Миттєве з’єднання між батьківським і дитячим блоками

      Миттєве з’єднання між батьківським і дитячим блоками

      Почати контроль за дитиною можна відразу після придбання пристрою завдяки попередньому з’єднанню між батьківським і дитячим блоками. Ви зможете легко налаштувати Wi-Fi та підключити додаток Baby Monitor+, коли вам буде зручно.

      Камера Full HD з нічним баченням і цифровим масштабуванням

      Камера Full HD з нічним баченням і цифровим масштабуванням

      Із додатком Philips Avent Baby Monitor+ ви бачитимете й чутимете свого малюка вдома і в гостях. За допомогою Wi-Fi або мобільного Інтернету ви можете спостерігати за дитиною та заспокоювати її звідки завгодно.

      Глибокий сон із заспокійливим нічним освітленням

      Глибокий сон із заспокійливим нічним освітленням

      Створіть у кімнаті свого малюка затишну атмосферу за допомогою вбудованого в дитячий блок нічника. Вмикайте та вимикайте його або регулюйте яскравість за допомогою батьківського блоку та додатка Baby Monitor+.

      Розроблено для постійного зв’язку з дитиною

      Розроблено для постійного зв’язку з дитиною

      Наша система надійного з’єднання використовує кілька зашифрованих каналів із дитячого блока на батьківський блок і додаток для надійного та приватного зв’язку.

      До 12 годин бездротового контролю з батьківським блоком

      До 12 годин бездротового контролю з батьківським блоком

      Батьківський блок, що перезаряджається, забезпечує до 12 годин автономної роботи** й має 4,3-дюймовий кольоровий дисплей. Завдяки цьому ви можете легко вести моніторинг протягом усього дня і до самого вечора, перш ніж заряджати пристрій від електромережі.

      Говоріть і слухайте свого малюка одночасно

      Говоріть і слухайте свого малюка одночасно

      Наша система контролю за дитиною використовує лише справжній двосторонній зв’язок, тому одне натискання кнопки — і ви чутимете, як ваша дитина співаєте чи лепече, та зможете заспокоювати її без переривання зв’язку.

      Побачте кожен рух, почуйте кожне гиготіння

      Побачте кожен рух, почуйте кожне гиготіння

      Дитячий блок використовує камеру Full HD із нічним баченням і цифровим масштабуванням, забезпечуючи чіткі зображення дитячої кімнати вдень та вночі.

      Контроль у радіусі до 400 метрів удома та з необмеженої відстані надворі

      Контроль у радіусі до 400 метрів удома та з необмеженої відстані надворі

      Насолоджуйтеся надійним зв’язком разом із батьківським блоком із робочим діапазоном 400 метрів*, що охоплює всю вашу оселю. А також додатком Baby Monitor+, що використовує мобільний Інтернет чи Wi-Fi для забезпечення необмеженого діапазону будь-де.

      Звуки, що заспокоюють

      Звуки, що заспокоюють

      Вибирайте з 15 заспокійливих треків — від співу садових птахів і нічної природи до колискових, зокрема Rock-a-Bye Baby. Ви також можете записувати й відтворювати власні звуки. Зрештою, що може бути краще за звук батьківського голосу?

      Вбудований кімнатний термометр

      Вбудований кімнатний термометр

      Вбудований кімнатний термометр, що сповіщає про високу та низьку температуру, допоможе вам тримати малюка в теплі. Створюйте саме такий затишок, який потрібно для ідеального відпочинку.

      Технічні характеристики

      • Характеристики

        Режими з’єднання
        Пряме (однорангове) з’єднання та Wi-Fi
        Діапазон мобільного зв’язку
        Необмежений, вимагає підключення до Інтернету
        Діапазон роботи батьківського й дитячого блоків
        До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні
        Роздільна здатність камери дитячого блока
        Full HD 1080p
        Розмір екрана батьківського блока
        Кольоровий РК-екран 4,3 дюйма
        Роздільна здатність батьківського блока
        480 × 272
        Нічне бачення
        Так, автоматично
        Масштабування
        Так, цифрове масштабування та панорамування
        Кімнатний термометр
        Так, зокрема сповіщення
        Нічне освітлення
        Так, зокрема таймер
        Двосторонній зв’язок
        Так, двосторонній зв’язок (можливість говорити й слухати одночасно)
        Колискові, заспокійливі звуки й білий шум
        Так, зокрема таймер
        Запис власних звуків
        Так, через додаток
        Додаток для телефону
        Philips Avent Baby Monitor+
        Операційні системи
        іOS 11 і вище, Android 6 і вище

      • Зручність

        Режим відео
        Так
        Режим відтворення лише аудіо
        Так
        Екорежим
        Так, енергоощадний режим
        Режим приватності
        Так, з’єднання лише через батьківський і дитячий блоки
        Спостереження за фоном (лише додаток)
        Так, ви чутимете дитину, коли телефон заблокований або використовується в інших додатках
        Тривожні оповіщення
        Так, низький заряд акумулятора, втрата зв’язку, температура, звук, виявлення руху
        Можливість монтування на стіні
        Так

      • Потужність / передача

        Джерело живлення дитячого блока
        Лише від електромережі
        Джерело живлення батьківського блока
        Акумулятор і мережа живлення
        Час роботи батьківського блока від акумулятора
        12 годин в екорежимі
        Живлення
        • Адаптер змінного/постійного струму на 5 В / 1 А
        • Вхід: 100–240 В, 50–60 Гц
        Частотний діапазон
        2,4 ГГц

      • Підтримка програмного забезпечення

        Оновлення програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

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      • До 400 метрів надворі і 50 метрів у приміщенні
      • * У екорежимі після повного зарядження

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

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