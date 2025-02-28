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SCD953/26
Упевненість щоразу й усюди
Слідкуйте за своєю дитиною з будь-якого місця із системою контролю за дитиною Philips Avent. Наша система надійного зв’язку забезпечує спостереження за малюком будь-де в домі. А за допомогою програми Baby Monitor+ ви можете проконтролювати дитину з будь-якого місця.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підключена система контролю за дитиною
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Почати контроль за дитиною можна відразу після придбання пристрою завдяки попередньому з’єднанню між батьківським і дитячим блоками. Ви зможете легко налаштувати Wi-Fi та підключити додаток Baby Monitor+, коли вам буде зручно.
Із додатком Philips Avent Baby Monitor+ ви бачитимете й чутимете свого малюка вдома і в гостях. За допомогою Wi-Fi або мобільного Інтернету ви можете спостерігати за дитиною та заспокоювати її звідки завгодно.
Створіть у кімнаті свого малюка затишну атмосферу за допомогою вбудованого в дитячий блок нічника. Вмикайте та вимикайте його або регулюйте яскравість за допомогою батьківського блоку та додатка Baby Monitor+.
Наша система надійного з’єднання використовує кілька зашифрованих каналів із дитячого блока на батьківський блок і додаток для надійного та приватного зв’язку.
Батьківський блок, що перезаряджається, забезпечує до 12 годин автономної роботи** й має 4,3-дюймовий кольоровий дисплей. Завдяки цьому ви можете легко вести моніторинг протягом усього дня і до самого вечора, перш ніж заряджати пристрій від електромережі.
Наша система контролю за дитиною використовує лише справжній двосторонній зв’язок, тому одне натискання кнопки — і ви чутимете, як ваша дитина співаєте чи лепече, та зможете заспокоювати її без переривання зв’язку.
Дитячий блок використовує камеру Full HD із нічним баченням і цифровим масштабуванням, забезпечуючи чіткі зображення дитячої кімнати вдень та вночі.
Насолоджуйтеся надійним зв’язком разом із батьківським блоком із робочим діапазоном 400 метрів*, що охоплює всю вашу оселю. А також додатком Baby Monitor+, що використовує мобільний Інтернет чи Wi-Fi для забезпечення необмеженого діапазону будь-де.
Вибирайте з 15 заспокійливих треків — від співу садових птахів і нічної природи до колискових, зокрема Rock-a-Bye Baby. Ви також можете записувати й відтворювати власні звуки. Зрештою, що може бути краще за звук батьківського голосу?
Вбудований кімнатний термометр, що сповіщає про високу та низьку температуру, допоможе вам тримати малюка в теплі. Створюйте саме такий затишок, який потрібно для ідеального відпочинку.
Характеристики
Зручність
Потужність / передача
Підтримка програмного забезпечення
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