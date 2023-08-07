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Больше не доступен
2 бутылочки
260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Соска имеет ультрамягкую поверхность, имитирующую ощущения от кормления грудью.
Спиралевидный дизайн и лепестки для дополнительного комфорта обеспечивают гибкость соски, что позволяет кормить малыша наиболее естественным образом без слипания соски.
4.7
из 5
29
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
RozMariia
07/08/2023
Україна
пляшечка дуже зручна
Дякую, пляшечка дуже зручна, ми почали нею користуватись ще до місяця (періодично). Дитина п'є з неї без проблем. Всі складові не мають запаху, пластик якісної обробки. Нам вона подобається😊
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
maritime_1
14/03/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Повністю задоволена
Пляшечки Philips Avent допомагають мені в годуванні вже другої дитини) Всі пляшечки чудової якості та мають ергономічний дизайн, завдяки цьому сміливо обираю Philips Avent та раджу всім знайомим.
Плюсы
Якість, дизайн, довговічність
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/25 Дитяча пляшечка Natural
11/11/2021
Україна
Отлично!
Бутылочка буквально выросла вместе с нами, сын потом еще долго увлекался дракончиками и всем, что с ними связано. Отличная, веселый мотив, прочная, удобная форма и благодаря сьемным соскам можно использовать и для чая и для прикорма. В целом пользовались бутылками и сосками только этого бренда, нет ни одного замечения ни по качеству ни по прочности. Бутылка прочная, со временем конечно были мелкие микроцарапинки, но не критично. Отдельно хочу отметить соску, очень удобная, продуманная форма буквально до идеала.
Плюсы
Удобная, легко мыть, прочная
Минусы
не обнаружила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF070/24 Дитяча пляшечка Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.