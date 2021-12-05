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  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска Natural

SCF045/27

2.9
| (7) Отзывы
Легко сочетать с грудным вскармливанием
Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Переменный поток

  • 3 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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2.9

из 5

7

Отзывы

4

05/12/2021

Україна

Україна

Хорошие соски

Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF043/27 Соска Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF043/27 Соска Natural

10/06/2021

Україна

Україна

Прекрасні соски

Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))

Плюсы

Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.

Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural

Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural

18/03/2024

Україна

Україна

Лише для беззубих

Цікава концепція зі змінним потоком, але ми не встигли її оцінити. У дитинки вилазив перший зубик, й однієї соски вистачало десь на місяць, а далі отвір сильно розривався.

Плюсы

змінний потік

Минусы

лише до перших зубів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011