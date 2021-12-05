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Больше не доступен
SCF045/27
2 шт.
Переменный поток
3 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.
Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.
2.9
из 5
7
Отзывы
Olkot
05/12/2021
Україна
Хорошие соски
Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF043/27 Соска Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF043/27 Соска Natural
Evil_Sergiy
10/06/2021
Україна
Прекрасні соски
Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))
Плюсы
Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.
Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural
Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural
Аврор
18/03/2024
Україна
Лише для беззубих
Цікава концепція зі змінним потоком, але ми не встигли її оцінити. У дитинки вилазив перший зубик, й однієї соски вистачало десь на місяць, а далі отвір сильно розривався.
Плюсы
змінний потік
Минусы
лише до перших зубів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF045/27 Соска Natural
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011