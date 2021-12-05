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Більше не доступний
2 шт.
Змінна інтенсивність потоку
від 3 міс.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.
Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.
4.7
з 5
60
Відгуки
94%
рекомендують цей виріб
Olkot
05/12/2021
Україна
Хорошие соски
Хорошие соски, нам отлично подошли, уже второго ребёнка с их помощью выкармливаю
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF043/27 Соска Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF043/27 Соска Natural
Evil_Sergiy
10/06/2021
Україна
Прекрасні соски
Якщо використовувати згідно інструкції і купувати не підробку то чудово тримаються. Єдиний мінус - нестійкі проти гострих дитячих зубів )))))
Плюси
Підходять і для суміші і для рідкої каші, тут вже яким боком повернеш.
Цей відгук про SCF045/27 Соска Natural
Цей відгук про SCF045/27 Соска Natural
Dbonislawska
07/04/2022
Polska
Świetny!
Smoczek rewelacyjny, mały chętnie pije z butelki. Kształtem przypomina pierś matki co jest dużym plusem
Плюси
Kryształ podobny do piersi
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF043/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF043/27 Smoczek Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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