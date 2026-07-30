КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Легко сочетать с грудным вскармливанием
  • Легко сочетать с грудным вскармливанием

Больше не доступен

Philips AventСоска Natural

SCF046/27

Легко сочетать с грудным вскармливанием
Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Естественный захват соски

Легко сочетать с грудным вскармливанием

  • 2 шт.

  • Для густых жидкостей

  • 6 мес.+

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Мягкий и гладкий силикон для меняющихся потребностей ребенка

Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Гибкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание

Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011