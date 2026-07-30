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Больше не доступен
SCF046/27
2 шт.
Для густых жидкостей
6 мес.+
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Устойчивая к укусам гладкая соска создана для удовлетворения меняющихся потребностей растущего малыша.
Лепестки и ребра жесткости внутри соски обеспечивают ее гибкость без слипания для кормления без лишних забот.
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На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011