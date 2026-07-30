Легко сочетать с грудным вскармливанием

Мягкая соска с ребрами жесткости, предотвращающими слипание, создана для растущих детей. Лепестки для дополнительного комфорта и естественная форма соски способствуют естественному обхвату и позволяют без труда кормить ребенка как грудью, так и из бутылочки.