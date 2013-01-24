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Легко поєднувати з годуванням грудьми
Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки. Переглянути усі переваги
Соска Natural
Ціна магазину Philips
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Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.
Антикольковий клапан запобігає потраплянню повітря у животик дитини і дозволяє усунути кольки та дискомфорт.
Лінійка Philips Avent Natural пропонує соски різної м’якості та можливість збільшення інтенсивності потоку для кожного етапу розвитку дитини.
М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.
Етапи розвитку
Матеріал
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Функції
Функції