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  • Легко поєднувати з годуванням грудьми
  • Легко поєднувати з годуванням грудьми

Більше не доступний

Philips AventСоска Natural

SCF046/27

5
| (95) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Легко поєднувати з годуванням грудьми
Нашу м’яку соску з ребристою поверхнею, яка не злипається, створено для маленьких дітей, які ростуть. Зручні пелюстки та природна форма соски забезпечують природне захоплення, що дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
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Рекомендація мам номер один у світі1

Природне захоплення

Легко поєднувати з годуванням грудьми

  • 2 шт.

  • Для густої їжі

  • від 6 міс.

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Природне захоплення завдяки широкій сосці у формі грудей

Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.

М’який силікон для задоволення потреб дитини

М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.

Гнучка, ребриста конструкція соски, що не злипається

Гнучка, ребриста конструкція соски, що не злипається

Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

95

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

2
1

07/04/2022

Polska

Polska

Super produkt

Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.

Плюси

Kształt, wytrzymałość

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Wygodny smoczek

Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.

Плюси

Miękki, do gęstego pokarmu

Мінуси

Brak

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

07/04/2022

Polska

Polska

Super smoczek

Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural

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      1. 0% BPA згідно правових норм ЄС від 10/2011