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Більше не доступний
2 шт.
Для густої їжі
від 6 міс.
Широка соска у формі груді сприяє природному захопленню, подібному до захоплення грудей, і дозволяє легко поєднувати грудне вигодовування з годуванням із пляшечки.
М’яка та стійка до прогризання соска створена для потреб дитини.
Пелюстки та ребра всередині соски забезпечують гнучкість без злипання для безперервного годування.
5.0
з 5
95
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
mama inspiruje
07/04/2022
Polska
Super produkt
Jak najbardziej polecam. Kształt bardzo zbliżony do sutka kobiecej piersi nie zaburza odruchu ssania u dziecka. Można stosować zamiennie z KP.
Плюси
Kształt, wytrzymałość
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
Aganieszka
07/04/2022
Polska
Wygodny smoczek
Miękki smoczek, który umożliwia dobry przeplyw gęstego pokarmu. Pomaga wygodnie nakarmić naszego glodomorka.
Плюси
Miękki, do gęstego pokarmu
Мінуси
Brak
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
Aga16233
07/04/2022
Polska
Super smoczek
Smoczek sprawdził się u nas bardzo dobrze, był to pierwszy smoczek po 6m. Dziecko piło normalnie , nie krztusiło się i nie było problemu z zasysaniem smoczka. Sam smoczek przypomina pierś , więc szybko dziecko się przywyczaiło.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SCF046/27 Smoczek Natural
На основі онлайн-опитування щодо задоволеності, проведеного в усьому світі за участю 11673 користувачів продуктів для догляду за матір'ю та дитиною у 2026 році.
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